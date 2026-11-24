Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които предвиждат въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на определени компании през 2027 г. Одобрено беше и увеличение на максималната стойност на ваучерите за храна.

Новият данък ще обхваща банките, застрахователните дружества, телекомуникационните оператори, обменните бюра, компаниите за бързи кредити и големите търговци на храни.

Данъчната ставка ще бъде 33%, като облагането ще се прилага върху разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната печалба за периода 2020–2025 г., увеличена с 20%.

По предложение на депутатите Константин Проданов и Стефан Белчев от "Прогресивна България" прагът за облагане на търговците на храни беше увеличен петкратно. Данъкът ще се прилага за дружества с нетни приходи от продажби от поне 25 млн. евро.

Предвижда се до 30% от дължимия данък да могат да бъдат преотстъпвани за инвестиции и формиране на резерви. Очакваните приходи за държавния бюджет от еднократния налог са 800 млн. евро.

ГЕРБ-СДС и ДПС настояха данъкът да отпадне, но предложението им беше отхвърлено. Айтен Сабри от ДПС предупреди, че той може да доведе до поскъпване за крайните потребители, а Владислав Горанов от ГЕРБ заяви, че няма икономически основания за въвеждането му.

Комисията не подкрепи и предложението на "Демократична България" данъкът да обхване енергийните компании.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че подобна мярка няма да има съществен бюджетен ефект заради натрупаните загуби на част от дружествата.

"Лукойл" е на загуба, каквато и солидарна вноска да внесем, просто няма да има ефект за бюджета", заяви тя.

Сериозни спорове предизвикаха и предвидените санкции за подаване на неверни данни при облагането със свръхданъка. Глобите ще бъдат между 100 000 и 500 000 евро.

Мартин Димитров от ДБ разкритикува размера им, докато Константин Проданов защити предложението с аргумента, че по-ниските санкции няма да имат достатъчен възпиращ ефект.

Комисията одобри и увеличаването на максималната месечна стойност на ваучерите за храна от 102,26 на 200 евро. Сумата над досегашния праг обаче ще бъде облагана със 7% данък.

Предложенията на ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС за отпадане на това облагане не получиха необходимата подкрепа.

"Няма смисъл на социална придобивка да се налага данък", заяви Асен Василев от "Продължаваме Промяната", като подчерта, че ваучерите допринасят за изсветляване на икономиката.

Сред останалите одобрени промени е увеличаването на т.нар. "данък уикенд" от 3% на 7%, въпреки възраженията на опозиционните партии.

Приети бяха и нови правила за приспадане на данъчни загуби, както и ускорена данъчна амортизация за инвестиции в изкуствен интелект и високопроизводителна компютърна техника.