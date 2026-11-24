Министерството на образованието и науката създава кризисна работна група заради продължаващите прекъсвания на парното и топлата вода в студентски общежития в София. Според ведомството проблемът засяга стотици студенти, а Столичната община и „Топлофикация София“ все още не са посочили срок за трайното му решаване.

МОН определи поведението на общината и дружеството като безотговорно. От ведомството изразиха съмнение, че решаването на проблема се бави умишлено, а недоволството на студентите може да бъде използвано за политически цели.

На 6 ноември министърът на образованието Георги Вълчев постави въпроса на среща със столичния кмет Васил Терзиев. В края на същия ден кметът е уведомил МОН, че топлоподаването е възстановено. Близо три седмици по-късно в някои общежития топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично прекъсва. По данни на министерството Вълчев неколкократно е търсил връзка с Терзиев, но ведомството все още няма конкретна информация за причините, мащаба на проблема и сроковете за отстраняването му.

Кризисната група събира данни от университетите за броя на засегнатите стаи и студентите в тях. Ще бъде проверено дали електрическите инсталации в общежитията могат безопасно да поемат допълнителни отоплителни уреди и дали има средства за закупуването им. От МОН уточняват, че това би било временна мярка, която ще увеличи разходите за ток и ще остави нерешен проблема с топлата вода.

Министерството очаква Столичната община и „Топлофикация София“ да насрочат среща с представители на МОН, университетските ръководства и Националното представителство на студентските съвети. Още в началото на ноември ректорите на Софийския университет, УНСС, Техническия университет и Медицинския университет в София настояха за незабавно възстановяване на парното и топлата вода в общежитията в Студентския град.

„Студентите не могат да бъдат оставени да посрещнат зимата без нормални условия за живот“, заявиха от МОН.