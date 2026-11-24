Павлина Григорова е председател на сдружение "Достойнство 2023". След инсулт, който не е отразен в първоначалните й медицински документи по решение на лекар А. Б. (екипът на ТАРАЛЕЖ разполага с името на доктора), здравето й се влошава. Броят на съпътстващите заболявания се увеличава. Жената е на инвалидна количка, но всяка година трябва да подава документи за ТЕЛК, за да докаже че е болна. В интервюто си разказва за реални случаи на отношение към пациенти, които са болни и имат нужда от подкрепа от държавата. Денят, в който разговаряме, е първият ден след 10-дневна терапия с кислород и Павлина трудно диша. Преди това е имало „предупреждение“ по телефона заради подавани от нея сигнали за нередности - "Павлина съобразявай се, че постоянно по болниците, за да не ти спре пейсмейкъра някъде".

Въпреки това тя и нейните помощници набират дарения, както и сами майсторят Рождественски подаръци за децата на пациенти, които са в това сдружение.

Госпожо Григорова, на 23 ноември в София, Разград и Враца се проведе акция на полицията срещу фалшиви решения на ТЕЛК. До колко е възможно хора извън медицинските среди да разпознаят чии диагнози са истински и чии – не?

Тези акции срещу фалшивите ТЕЛК-ове нищо няма да направят. Медицинската експертиза е нещо много сложно. Има фалшиви ТЕЛК решения, не ги отричаме. Самите пациентски организации се борим с тях. Но когато вкараха наредбата, постановление 47, тръгна ротацията на разглеждане на отделните казуси на случаен принцип, само по документи, няма достъп до пациентите, нещата започнаха да се нормализират и фалшивите решения почнаха да отпадат. Има и другата крайност: хора, които наистина са много болни, ги режат до последно и не получават експертиза, каквато трябва да бъде с нужния процент. Защо се получава така, не знам, лично аз нямам обяснение.

Терминът "гласят документи за ТЕЛК" според мен не съществува. Всеки хронично болен човек има текущо лечение, текущи пролежаване в болници, получава протоколи за определени терапии, диспансеризиран е при невролог, кардиолог, ревматолог, онколог. През цялата година той не спира курса си на лечение. При много от нас то е животоподдържащо. Какво значи "гласят документи за ТЕЛК"? Рисувам ли ги тези документи, какво ги правя? В електронното медицинско досие трябва да е пълният обем документация по заболяванията. Няма "гласене", имаш го, край, точка! Друг е въпросът, че общопрактикуващите лекари, когато изготвят обобщителни епикризи, те не умеят да направят документите на хората.

Имаме куриоз: дете с детска церебрална парализа, цял живот на количка, на 17 години, и личният лекар пише: "стабилна самостоятелна походка". Това дете на краката си никога не се е изправяло. Такива аномалии водят до обратния вариант, до лишаване от обстойна и адекватна експертиза.

Това, което се прави сега с този шум, - „240 фалшиви решения в гр. Цар Калоян” (обявени са 270). Ама за тези измислени случаи в гр. Цар Калоян говорим от 2011-а г., преди аз да се разболея. Шумен го говорим вече 15 години, за Разград и неистинските ТЕЛК решения говорим 17-18 години.

Има и неправомерно издадени решения.

Съгласна съм. Има ги (фалшивите ТЕЛК решения), но не е това начинът да се прекратят. И питам аз: кой полицай е медицински грамотен до такава степен, че да прегледа документацията на тези хора и да каже: "да бе, тази епикриза е фалшива"? Каква ще е последицата за болния Иван, ако случайно папката му попадне в камарата конфискувани документи от някой ТЕЛК? Представи си: прави се обиск на доктор еди-кой си, взема се папката на Иванчо и Иванчо трябва тепърва да доказва, че е болен. Какви ще са последиците за реално болните хора? Далече съм от мисълта, че не трябва да се направи нещо по въпроса. Но не е това начинът.

Какво да се направи?

За тези от Долна Митрополия цяла България говори от 2021 г.: слепи, карат коли. Ами да, те са с увредено зрение, нямат периферно зрение – това е рядко генетично заболяване. Могат да имат любителски книжки. Друг е въпросът как са си изкарали експертните решения и кой стои зад тях.

Имаше и обратни случаи – отказ на признаване на нуждата от ТЕЛК на хора със сериозни заболявания.

Години наред имаше: медицинските екипи на ТЕЛК изнудваха реално болни хора да "почерпят" 400-500 лева, за да им се напише наистина това, което е. Имаме случай на момче с ампутиран крак, на което докторът го заставя да даде 400 лева. Докато не ги даде, не го пуска от ТЕЛК за експертиза.

Коя година стана това?

Преди две, преди да влезе ротацията и разглеждането по документи.

В кой град?

В Плевен.

Този доктор още ли е в ТЕЛК?

Да, доколкото ми е известно. Лично на мен: доктор от Плевен, А.Б. през 2014 г. застана пред съпруга ми, аз - с патерицата, излизам от неврологията след поредния инсулт, и тя казва: "Почерпете едно 500 лева, иначе няма да напиша инсулта". Не го написа. На следващата година вече бяха започнали усложненията на здравето ми - щитовидна жлеза, операции, минавам за усложнение. Друга лекарка ми каза: "Момиче, ти тук имаш два инсулта, защо не са вписани“. Викам: "Попитайте доктор А.Б.". Тя се усмихна и написа: „освидетелствана по-късно, не по вина на пациента. Те се знаят, разбираш ли? Аз го казах в парламента пред две комисии - социалната и здравната, през 2021 г. името на тази докторка. Директно станах и им казах: хора, и аз съм изнудвана за пари. Какво последва? - "Ни вопъл, ни стон". Знаеш ли какво става от цялата работа? Подаваме сигнали. Стигат до „кръглата папка“. Стигнахме дотам - да ме заплашват по телефона, че ще ми спрат пейсмейкъра.

Кой Ви заплашва?

Няма значение.

Кога стана?

Преди 20-ина дни.

Защо?

Заради сигнали срещу лекари. "Павлина съобразявай се, че постоянно по болниците, за да не ти спре пейсмейкъра някъде".

Подавала ли сте сигнал до МВР?

Не смятам да подавам, защото това е „синджир-марка“. Аз тази попара съм я сърбала: пишеш като ахмак обяснения до 101 и обратно, и после получаваш писмо от прокуратурата, че „поради липса на доказателства няма основание за образуване на досъдебно производство“. Не искам да се занимавам повече. Състоянието ми е такова, че не искам допълнително да си усложнявам нещата. Писна ми да се подиграват с хората.

Тези предложения за закона за здравето, чели ли сте ги? Абсолютна боза, само че бозата се прави с просо, а тук я правят с трици. Все по-страшно и по-страшно. Жалко, че от цялата работа ще страдат болни хора. От цялата работа ще страдат болни хора. Няма, че утре-други ден няма да публикуват и мен заради голямата ми балайка". Нещата изобщо не отиват на добре.

Решили са да правят някаква промяна, ама така ли? Съберете пациентските организации, седнете на една маса. Извадете средно аритметично, с коефициент на полезност за голяма група хора. Да видим по какъв начин можем да икономисаме средства. Тези национално представени организации, които получават пари от държавата, какво вършат в полза на хората с увреждания? Оттук можем да икономисаме средства, оттам можем. Да видим по какъв начин да се проследят епикризите, излизащи от болниците. Да уравним правилата между частните и държавните болници 1:1 със законова рамка, да се знае, че всички работят по едни правила. Една потребителска такса на частния инвеститор винаги ще е напред: и като техника, и като заплата, и като условия на труд и като обслужване на пациентите. Уеднаквете правилата за всички. Направете контрол върху издаването на медицинската документация и тогава вече тръгвайте да търсите фалшиво болни. Има ги, При мен идва ромка, която ми казва: "боли ме и тук, стомахът", и ми подоха ТЕЛК. А в диагнозата ѝ пише "ревматоиден артрит", а пък нея я боли стомаха. Тя не знае и диагнозата си. Има ги (фалшивите ТЕЛК-ове), не можем да отречем.

Каза ли ти колко е платила, или не е казала?

Каза, че един пръстен е бил достатъчен.

Коя година беше това?

Донесе ми пожизнен ТЕЛК миналата година, а от 2018 г. има пожизнен ТЕЛК. В същото време аз се явявах всяка година.

След инсулт се явяваш всяка година? Какви са твоите заболявания?

На инвалидна количка съм. Блокирала съм, разбери, много съм отчаяна. Днес съм казала на моите хора от сдружението: спираме. Ако Венко Сабрутев ни окани и наистина направи някакъв форум, отиваме и си сядаме. Каквото има да става. В момента е изкуствено нагласено, негативно обществено мнение към нас (пациентите с ТЕЛК).

Днес четох при вас интервюто на Илко Семерджиев - единственото разумно мнение, което прочетох досега в публичното пространство. Когато човек познава материята и я разбира, не говори глупости. Той е напълно прав. За да влезе някой в ТЕЛК комисия, да седне на това бюро и да проверява медицинска документация или да преглежда пациент, му трябват 15 години образование. Кое ченге ще ми каже какво представлява една моя диагноза и дали е реална? Ще може ли да съпостави кръвните ми показатели с диагнозата? Ами ако в МКБ кодът е с две точки, какво прави?

Той засегна и още нещо: системата, която е в другите страни, за оценяване на възможностите на човека..

Неприложима е тук.

Защо?

Ревизия на МКБ-11 в България нямаме, а МКБ-10 още не сме оправили.

Какво значи МКБ-10 и МКБ-11? МКБ-11 оценява възможностите на човека да се труди, така ли?

МКБ-10 е сборът от всички медицински кодове. Експертизата ни не е лоша, занижени са процентите по диагнози. Пак зависи от коефициента на увреда и от стадия на развитие на заболяването.

Другото нещо, което страшно много товари системата, са нашите родители: майките ни, бащите ни, бабите ни. На 80 години ги пращаме на ТЕЛК. Тези хора не трябва да зависят от ТЕЛК. Те имат нужда от ласка, от топлинка, една топла попара и някой да им даде възможност да изживеят спокойно старините си. Ние ги пращаме на ТЕЛК заради една чужда помощ, и те седят и чакат месеци.

Кой печели от занижаването на реалните пациентски състояния и епикризи? Кой печели, ако се напише по-нисък процент на ТЕЛК?

Държавата - като разход на средства. Ако един пациент е с първа група, а му напишеш втора, той получава по-малка пенсия и по-малко социално подпомагане. Икономисват се средства. Голяма част от … вече започваме да говорим за реално болни и за истински болни хора, което много ми тежи. Голяма част от болните хора предпочитат да останат с някакъв по-занижен процент, но да получат пожизнено ТЕЛК. Защото, повярвай, много е обидно всяка година да доказваш, че си болен. Чувстваш се дефектен. Много тежи всяка година. Мисля, че съм ти го споделяла. Наричали са ме „кокошка“ в ТЕЛК. "Ти още ли си жива, ма.

Това в ТЕЛК комисии ли?

Единият, светла му памет, ме е разревавал: "Ти на човек вече не приличаш, колко пъти ще ми се влачиш тук. Ела за една година, до година ще видим пак". Много е обидно. И постановление 47 за мен беше нещо много добро. Това е постановлението, с което документите започват да се разглеждат на хартия, онлайн, и няма нужда човек да обикаля комисиите и да чака час. От 2 години е в сила, третата година ще стане през януари.

Вие 10 дни бяхте на кислород вкъщи…

Да, това не е от държавата, тази система. Апаратът си го купих сама, защото трябва да живея, искам да живея. Но Здравната каса отказва да ги плаща. Въпреки че вече има нормативна база, която узаконява това по няколко МКБ кода, нито един университетски център по белодробни заболявания няма ЛКК, която да потвърди, че лицето еди-кое си трябва да има кислороден апарат. Даже имаше изказване на един шеф на Белодробното Какво ти пука, те, щом стигнат до апарата, след 2-3 месеца и са в гробищата". "Нека се вземат под наем", казва, "Касата ще им го плаща".

Кой го каза това?

Един от шефовете на пулмологията в Плевен.

Прекъснахме интервюто, защото Павлина Григорова все още диша тежко и кашля често.