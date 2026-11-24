Кметът на София Васил Терзиев е сезирал Софийската градска прокуратура на 18 ноември 2026 г. във връзка с констатациите от вътрешния одит на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ), съобщиха от Столична община.

"При констатирани подобни нарушения трябва да има нулева толерантност към отговорните за тях лица и да бъдат използвани всички законови механизми за търсене на отговорност", заяви заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

Одитът е възложен от столичния кмет на 5 юни 2026 г. и обхваща дейността на лечебното заведение в периода от 1 юли 2024 г. до 31 май 2026 г.

Проверката включва организацията и управлението на болницата, кадровите решения, трудовите правоотношения, възнагражденията и изплатените обезщетения. Анализирани са също финансовото състояние на лечебното заведение, разходването на средства, обществените поръчки и изпълнението на договори.

Според Столична община одитът е установил сериозни слабости при назначаването на служители, съвместяването на длъжности, определянето на възнагражденията и изплащането на обезщетения. Констатирани са и недостатъчен контрол и недостатъчна документална обоснованост при разходването на средства.

Междувременно общински съветници от "Спаси София" оповестиха данни за четири трудови договора и изплатени обезщетения за над 22 хил. евро в лечебното заведение, като обявиха, че сезират прокуратурата.

От позицията на Столична община става ясно, че Терзиев е изпратил сигнал до държавното обвинение още преди публичното оповестяване на случая от общинските съветници.

От общинската администрация посочват, че очакват резултатите от работата на компетентните органи.