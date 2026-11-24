Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че дългосрочните договори за сметопочистване ще спестят над 220 млн. евро на жителите на София. Чистотата остава основен приоритет за общината, подчерта той след среща с кметовете на 24-те столични района, на която бяха обсъдени проблемите в кварталите и предстоящите задачи.

„Ще спестим над 220 млн. евро на софиянци. Всяко едно семейство ще го усети“, заяви Терзиев.

По думите му нуждите на отделните райони са различни – на някои места най-сериозни са инфраструктурните проблеми, докато в други основното предизвикателство е развитието на кварталите. След кризите със сметосъбирането общината вече може да насочи усилията си към подобряване на качеството на услугата.

За тази цел се разчита както на дългосрочните договори с почистващите компании, така и на увеличаване на собствения капацитет на общината. Започва подмяна на контейнерите за отпадъци, а автопаркът за сметосъбиране е обновен с нови камиони.

Терзиев обяви, че предстои и разширяване на системата за разделно събиране. След продължителни преговори са договорени над 900 нови точки за разделно събиране и повече от 1300 контейнера. Предвижда се изграждането и на допълнителни площадки, на които гражданите ще могат да предават зелени и едрогабаритни отпадъци.

Столичният кмет предложи сметопочистващите фирми да поемат и поддържането на кошчетата в междублоковите пространства. Според него това ще осигури по-ясно разпределение на отговорностите за чистотата в кварталите.

Директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов определи строителните компании като едни от основните замърсители в града. По думите му контролът върху строителните обекти е засилен, като до момента са извършени 1500 проверки.

Междувременно наложените санкции на сметопочистващите фирми възлизат на общо 1 млн. евро.

По време на срещата Терзиев коментира и отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев от поста след пет месеца в ареста. Той определи случилото се като двойно наказание.

„Надявам се правдата да възтържествува“, заяви столичният кмет.

Терзиев засегна и проблемите с липсата на парно и топла вода в София, както и протестите срещу „Топлофикация София“. Според него протестните действия сами по себе си няма да решат проблема с авариите по топлопреносната мрежа.