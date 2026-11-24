Терзиев: Дългосрочните договори за сметопочистване ще спестят над 220 млн. евро на софиянци
Той обяви, че предстои и разширяване на системата за разделно събиране
Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че дългосрочните договори за сметопочистване ще спестят над 220 млн. евро на жителите на София. Чистотата остава основен приоритет за общината, подчерта той след среща с кметовете на 24-те столични района, на която бяха обсъдени проблемите в кварталите и предстоящите задачи.
„Ще спестим над 220 млн. евро на софиянци. Всяко едно семейство ще го усети“, заяви Терзиев.
По думите му нуждите на отделните райони са различни – на някои места най-сериозни са инфраструктурните проблеми, докато в други основното предизвикателство е развитието на кварталите. След кризите със сметосъбирането общината вече може да насочи усилията си към подобряване на качеството на услугата.
За тази цел се разчита както на дългосрочните договори с почистващите компании, така и на увеличаване на собствения капацитет на общината. Започва подмяна на контейнерите за отпадъци, а автопаркът за сметосъбиране е обновен с нови камиони.
Терзиев обяви, че предстои и разширяване на системата за разделно събиране. След продължителни преговори са договорени над 900 нови точки за разделно събиране и повече от 1300 контейнера. Предвижда се изграждането и на допълнителни площадки, на които гражданите ще могат да предават зелени и едрогабаритни отпадъци.
Столичният кмет предложи сметопочистващите фирми да поемат и поддържането на кошчетата в междублоковите пространства. Според него това ще осигури по-ясно разпределение на отговорностите за чистотата в кварталите.
Директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов определи строителните компании като едни от основните замърсители в града. По думите му контролът върху строителните обекти е засилен, като до момента са извършени 1500 проверки.
Междувременно наложените санкции на сметопочистващите фирми възлизат на общо 1 млн. евро.
По време на срещата Терзиев коментира и отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев от поста след пет месеца в ареста. Той определи случилото се като двойно наказание.
„Надявам се правдата да възтържествува“, заяви столичният кмет.
Терзиев засегна и проблемите с липсата на парно и топла вода в София, както и протестите срещу „Топлофикация София“. Според него протестните действия сами по себе си няма да решат проблема с авариите по топлопреносната мрежа.