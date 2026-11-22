Над 4500 нови дървета ще бъдат засадени в градската среда на София до края на 2026 г. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев, като представи резултатите от дейностите по озеленяване и поддръжка на парковете.

"До края на годината броят на новозасадените дървета в София през 2026 г. ще надхвърли 4500. Това са само градските засаждания. Отделно, през двата сезона в "Новата гора на София" край Банкя са засадени над 14 000 фиданки", заяви Терзиев.

По данни на Столичната община през годината ще бъдат засадени и над 20 000 многогодишни растения и декоративни храсти, както и над 1500 линейни метра нови живи плетове.

Кметът обърна специално внимание на състоянието на зелените площи покрай столичните булеварди.

"Едно от нещата, които винаги са ме дразнели в София, още преди да стана кмет, са занемарените живи плетове. На много места бяха изсъхнали, разредени, а имаше и напълно изчезнали. С години не е полагана достатъчно грижа за тях", коментира той.

По булевард "България" вече е засаден нов жив плет от фотиния, който се очаква да образува плътна зелена ивица през следващата година.

Общината постепенно намалява използването на сезонни цветя за сметка на многогодишни растения. Докато през 2024 г. са засадени около 550 000 сезонни цветя, през 2026 г. броят им е намален до 250 000, като допълнително са използвани 70 000 луковици от лалета и нарциси.

Терзиев коментира и есенната поддръжка на столичните паркове, включително събирането на листа, почистването на алеи и премахването на опасни дървета.

"Есента е и времето, когато работата в парковете става особено интензивна. Събират се огромни количества листа, почистват се алеи, извозват се клони и растителни отпадъци, премахват се сухи и опасни дървета", посочи кметът.

За дейностите са осигурени четири нови електрически камиончета, а автовишката на общинското предприятие "Паркове и градски градини" е възстановена за работа.

Столичният кмет призова гражданите да подават сигнали чрез платформата Call Sofia за празни места, на които преди е имало дървета, както и за останали дънери след отсичане.