Тридневен траур е обявен в община Ловеч от днес, 22 ноември, по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил. Заповедта е издадена от кмета Страцимир Петков, съобщиха от местната администрация.

Митрополит Гавриил почина тази сутрин на 76-годишна възраст след тежко боледуване. Той ръководеше Ловчанската епархия от 2001 г. и остави значителен принос за духовния и обществения живот на региона.

"В продължение на четвърт век - от избирането му за Ловчански митрополит през 2001 г., дядо Гавриил отдаде своите сили, мъдрост и сърце за духовното възраждане на Ловчанска епархия", се посочва в съобщението на общината.

От местната администрация припомнят, че по време на неговото служение са възстановени редица манастири и са изградени нови храмове, сред които катедралният храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч.

Особено значим е и приносът му към образованието. По негова инициатива в града е създадено първото в България частно православно основно училище "Св. Седмочисленици".

"За жителите на община Ловеч митрополит Гавриил ще остане пример за смирение, родолюбие и безрезервна обич към хората", заявяват от общината.

След края на неделната служба в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" беше отслужена панихида в памет на владиката.

На сградата на Ловчанската митрополия, където той живееше през последните 25 години, беше спуснато черно знаме в знак на траур.

С обявяването на тридневния траур Ловеч отдава последна почит на духовника, посветил четвърт век от живота си на епархията и нейните жители.