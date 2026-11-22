45-годишен моторист без свидетелство за управление е задържан след полицейско преследване в Пловдив. Мъжът е управлявал мотоциклета си с над 1,3 промила алкохол и е блъснал три автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от събота, когато полицейски патрул забелязал мотоциклет с поставени лепенки върху регистрационната табела, движещ се по булевард "Освобождение".

При подаден сигнал за спиране водачът не се подчинил на полицейското разпореждане, игнорирал звуковата и светлинната сигнализация и увеличил скоростта, насочвайки се към булевард "Санкт Петербург".

В преследването се включили допълнителни полицейски патрули и служители на сектор "Специализирани полицейски сили".

Мотористът бил заловен в района на кръстовището между булевард "Христо Ботев" и улица "Любен Каравелов". Преди задържането си той блъснал три автомобила, изчакващи на червен светофар.

При проверката станало ясно, че мъжът не притежава шофьорска книжка и само през последната година е бил установяван четири пъти да управлява превозно средство без необходимата правоспособност.

Пробата с дрегер отчела над 1,3 промила алкохол. Водачът отказал тест за наркотични вещества, но предоставил кръвна проба за химически анализ.

По време на гонката са установени общо 11 нарушения на Закона за движение по пътищата, сред които преминаване на червен светофар, неспиране на знак "Стоп" и неспазване на пътната маркировка.

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.