38-годишен мъж от Бургас е загинал при тежък пътен инцидент между Ахелой и Поморие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предаде БТА.

Сигналът за произшествието е подаден късно в събота вечерта в Районното управление на полицията в Поморие.

При пристигането си на място полицейските служители установили лек автомобил "Деу" с бургаска регистрация, който се бил ударил в дясната предпазна мантинела. Тялото на 38-годишния му собственик и водач било открито пред автомобила, в лявата лента за движение.

Според първоначалната информация мъжът е катастрофирал самостоятелно, след което е излязъл от автомобила, за да огледа нанесените материални щети. Предполага се, че в този момент е бил прегазен от друго превозно средство.

Заради тежкия инцидент движението в посока Бургас беше ограничено, а автомобилите бяха пренасочвани по обходен маршрут през Каблешково.

Полицията е предприела действия за установяване на превозните средства, преминали през участъка по време на произшествието, с цел изясняване на обстоятелствата около смъртта на мъжа.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас.