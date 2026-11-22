"Демократична България" остава ясна, критична и на моменти яростна опозиция, която изпълни предизборното си обещание за избор на нов ВСС без участието на Борисов и Пеевски. Това заяви председателят на парламентарната група Надежда Йорданова в ефира на Българската национална телевизия.

"Най-важното е, че след четири години забавяне това Народно събрание изпълни конституционното си правомощие да избере парламентарна квота на ВСС. Най-сетне има нов ВСС, който да сложи край на безобразията на преходния състав. Под неговата благословията, мълчание и бездействие българската съдебна система и българското общество бяха въвлечени в гангстерски филм на Джуджета, Нотариуси, частен съдийски SS клуб, опит за атентат срещу действащ главен прокурор", напомни Йорданова.

Народният представител подчерта, че именно Конституцията изисква отговорно участие в широко мнозинство от над 160 народни представители за избор на членове от парламентарната квота на ВСС. Тя обясни опита на ГЕРБ и ДПС да дискредитират процеса с обстоятелството, че големите въпроси пред България вече ще се решават без тях.

"Всъщност, ГЕРБ подкрепиха всички без двама от избраните кандидати. Наблюдаваме ненужно политическо боричкане и опит за манипулации от тяхна страна. Този избор не бе въпрос на триумф и фанфари, а на връщането на мандатността така, както го изискват Конституцията и правовата държава", заяви Йорданова.

Водещият юрист на ДБ разясни, че за първи път Народното събрание избира толкова пъстра парламентарна квота, съставена от магистрати, адвокати и представители на научните среди, показали различни аспекти на юридическата професия.

"За първи път парламентът не избра тези хора като котки от чувал - нямаше спазаряване на бройки, нямаше гласуване за хора, чиито имена и биографии не познаваме. Напротив, имаше избор между 21 души и всичко беше много прозрачно, аргументите на всички се чуха", подчерта Йорданова.

На въпрос от водещия дали някой от действащите министри ще бъде избраният за нов главен прокурор Йорданова отговори:

"В лично качество смятам, че главният прокурор не трябва да бъде действащ политик, който директно от кабинета си да влезе в ролята на главен прокурор. Вече имахме един такъв в лицето на Филчев, който от заместник-министър на правосъдието стана главен прокурор. Правосъдието пострада много, обществото все още не може да се справи с раните, които нанесе той."

Парламентарният лидер на "Демократична България" подчерта, че формацията ще настоява за много ясна, прозрачна, състезателна процедура за избор на нов главен прокурор.

"С този състав на ВСС има реална възможност за това. Ако се върнем към изслушването на избраните кандидати, въз основа и на нашите въпроси стана ясно, че голяма част от тях разбират проблема със статута на прокуратурата, готови са да работят за реформирането ѝ и за ограничаване на всевластието на главния прокурор. Най-важен е неговият профил - професионалист с достатъчно опит, високи нравствени качества и гръбнак, който по никакъв начин да не носи сянката на съмнението от политическо въздействие", категорична бе Йорданова.

Бившият правосъден министър не отстъпи от тезата, че е необходим разговор за изменения в Конституцията.

"Консенсусът в обществото е, че конституционните проблеми в съдебната власт са нетърпими. Липсва консенсус как да бъдат решени те - особено след като бяхме ужасно затруднени с едно прекомерно решение на КС. Именно затова ние ще държим темата и ще водим дебата за конституционните промени. Трябва ни ефективна и демократично отчетна прокуратура. Без разговор за това, не можем да стигнем до консенсус", заключи Йорданова.