Тежка катастрофа с един загинал е станала в събота вечерта на пътя между Слънчев бряг и Бургас, съобщава bTV.

Пътният участък в посока Бургас е затворен от снощи, като ограничението продължава и тази сутрин. Полицейски патрул отклонява автомобилите още при кръговото кръстовище за Ахелой.

На мястото на произшествието има ударен автомобил, останал в дясната лента за движение. По пътното платно са разпилени части от превозното средство.

Очаквайте подробности!