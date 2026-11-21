25-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа в Добрич
Той е настанен в реанимация с множество травми и опасност за живота
Двама мъже са пострадали при пътен инцидент на кръстовището на улица „Батовска“ и булевард „25-ти септември“ в Добрич, съобщиха от полицията.
Колата, зад волана на която бил 27-годишен мъж, излязла от контрол и се ударила в крайпътен стълб. 25-годишният спътник е получил множество травми и е настанен в реанимация с опасност за живота. Шофьорът е с фрактура на долен крайник.
И двамата пострадали са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич.
От водача е взета кръвна проба, която ще бъде изследвана за наличие на алкохол и наркотични вещества.
По случая е започнато досъдебно производство.
Припомняме, че 16 души са пострадали при пътни инциденти в страната през изминалото денонощие.