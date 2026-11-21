Депутатът от ПБ Антон Кутев отрече изборът на Висшия съдебен съвет да е резултат от политическа сглобка. По думите му решението е продиктувано от стремежа към цялостна съдебна реформа. Това заяви той в ефира на БНТ.

„Амбицията, която имахме, е да направим ВСС, който да може да взима независими решения. Дали вътре ще има хора, които са зависими - вероятно ще има. Дали ще има хора, които тепърва някой ще ги лови в зависимости, както е правено години наред - вероятно тези механизми пак ще работят. За нас е важно този орган да може да взима решения в полза на гражданите и сме убедени, че във вида, в който той сега съществува, това е възможно", посочи той.

Той подчерта, че изискването за 160 гласа не е случайно и че при изработването на правилата народните представители не са предполагали, че някога може да има партия със 162 депутати.

"Идеята е била, че който и да тръгне да прави Висш съдебен съвет, той трябва да влезе в някаква форма на разговори с всички останали или поне с част от останалите, за да може да осигури квалифицирано мнозинство. Разликата между сглобката и нас е, че сглобката не може да направи това. Различни форми на сглобките преди това успяха да променят Конституцията, за което всъщност трябват 160 гласа. Но тъй като в Конституцията те гонеха някакви частни интереси, успяха да го направят. Но не успяха да направят промяна във Висшия съдебен съвет. Защо? Защото не искаха. Защото ГЕРБ и ДПС имаха интерес от стария Висш съдебен съвет и не искаха да го пипнат. Конституцията промениха със същите гласове, но Висш съдебен съвет не избраха", отбеляза Кутев.

По отношение на Бюджет 2027 той посочи, че основната му цел е да ограничи дефицитите, без това да става за сметка на социалните разходи.

"Навсякъде социалните разходи се увеличават, но в същото време се стремим да намалим дефицитите, в резултат на което социалните разходи не се увеличават достатъчно", заяви депутатът от ПБ.