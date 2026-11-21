Започна гласуването на следователите за избор на член на ВСС
Право да гласуват имат 453 следователи
Започна гласуването на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет.
То се провежда с хартиена бюлетина и ще продължи до 18:00 часа, отбелязва БТА.
Право да гласуват имат 453 следователи. Те ще избират измежду двама кандидати. Гласуването се провежда в пет избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.
Процесът по преброяване на бюлетините, установяване на тяхната действителност и съставяне на протокол за резултатите от гласуването ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение.
Избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите от гласуването до 23:00 часа.
До момента свои представители във Висшия съдебен съвет избраха съдиите и прокурорите. Народното събрание също избра членовете в съвета от парламентарната квота.