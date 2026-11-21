Осъден на смърт мъж беше екзекутиран в четвъртък в Тексас след повече от час неуспешни опити, предава БиБиСи.

70-годишният Рейналдо Денес бе осъден на смърт за убийството на 53-годишния бижутер Янош Суч по време на грабеж в Хюстън през 1996 г.

Той бе екзекутиран чрез инжекция с пентобарбитал – същото вещество, което беше приложено на два пъти на 30 септември в Тенеси на осъдената Криста Пайк, която оцеля.

Осъденият крещял в продължение на няколко минути заради силни болки в крака.

"При правилно поставена смъртоносна инжекция човекът губи съзнание много бързо, дори и да има някакъв дискомфорт или нещо подобно. Никога не се наблюдава толкова продължителна агония, освен ако не става дума за несполучлива екзекуция“, каза пастор Джеф Худ.