Конфликтът между Русия и Украйна остава една война на изтощение. Това заяви пред Таралеж журналистът Николай Станоев.

Той коментира настоящата ситуация в продължаващата война между Русия и Украйна.

"Войната продължава вече близо четири години и девет месеца, очаквано или не. Съгласен съм с оценките, че тя е позиционна", посочи журналистът.

"След първите няколко дни от руската пълномащабна инвазия на 24 февруари 2022 г., когато руските сили успяха да напреднат в няколко направления и така Русия да превземе близо 20% от територията на Украйна, заедно с тези територии, които контролираше още от 2014 г., тоест анексирания тогава Крим плюс частите от Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които бяха контролирани още от тогава от подкрепени от нея сепаратисти, оттогава до голяма степен на бойното поле няма кой знае какви промени".

Станоев посочи, че все пак Русия "бавно, лека-полека настъпва в Донецка и Запорожка област".

"В същото време Украйна успя да си върне част от териториите, по-конкретно на западния бряг на река Днепър в Херсонска област, но като цяло бойното поле е статично, като по отношение на всяко селище, което Русия превзема, това буквално става със страшно много кръв и убити хора".

"Тази задънена улица до голяма степен се дължи и на развитието на военните технологии. На практика това е първата голяма война в Европа след Втората световна война, тоест от 80 години и като че ли никой не беше съвсем наясно какво предстои. А именно на първо място дроновете и други нови военни технологии допринасят за това стратегическою равенство, тъй като напредването е изключително бавно и трудно, когато противникът ти разполага с хиляди дистанционно управлявани безпилотни летателни апарати, наземни дронове, морски дронове и т.н. И това много затруднява настъплението, както и виждаме в Украйна", каза Станоев, който е дългогодишен редактор в Дирекция Международна информация на БТА.

Той коментира и въпроса дали има възможност да бъде променен ходът на войната или конфликтът навлиза в продължителната фаза на изтощение.

"От самото начало на войната се дават всякакви прогнози, много пъти чухме за това как войната ще приключи до края на тази или онази година, но на практика общата картина е, че това си остава една война на изтощение, в която двете страни са в мъртва хватка, като всяка се надява да пречупи другата и всичките тези приказки за мирни преговори до голяма степен за съжаление са безсмислени по една проста причина – исканията на двете страни са противоположни и взаимно изключващи се", каза журналистът.

"А именно Русия иска да подчини Украйна под една или друга форма, като сложи в Киев близък до нея режим, и като си вземе някакви части от Украйна, които смята, че са ѝ полезни, а именно - промишленият регион Донбас на изток, крайбрежието на Черно море. Докато от гледна точка на украинското ръководство, то иска да откъсне Украйна от стратегическата хватка на Русия и да поеме на запад. Така че това е нещо, с което Русия няма да се съгласи, тъй като има една геополитическа теория, която е споделена от Збигнев Бжежински и други видни политолози, според които, че Руската империя без Украйна на практика не е много жизнена".

"Явно това се споделя и от руското ръководство, което обяснява защо конфликтът е толкова жесток и никоя от страните не иска да отстъпи. И лично аз смятам, че тази война може да завърши само с пробив на една от двете страни. Аз не виждам как ще се разберат на масата за преговори".

Според Станоев в това отношение тази война малко напомня на ситуацията на Западния фронт през Първата световна война.

"Тогава предвид развитието на военните технологии - окопите, картечниците и други нови оръжия правят настъплението много трудно. И тогава Германската империя е в ролята на Русия днес до известна степен, като тя е превзела част от Франция, ако приемем пък, че Франция е на мястото на Украйна".

Според журналиста тогава фактически обаче се стига до един момент, от който напредването по-нататък е невъзможно.

"Операциите винаги завършват с неуспех и без стратегически пробив. Докато в един момент силите на Германската империя и нейните ресурси се изчерпват и така, при все че окупира част от Франция, се слага край на войната и Германия капитулира".

Според Станоев "това е единият възможен сценарий, другият е украинският фронт да се разпадне било то поради липса на ресурси или на достатъчно хора, и Русия да постигне някакъв решителен пробив на бойното поле и да принуди Украйна да капитулира".

"Според мен, докато Западът продължава да подкрепя Украйна, на хоризонта няма изгледи тази подкрепа да спре – виждате Западна Европа, но по принцип и САЩ въпреки промяната в позицията при президента Доналд Тръмп, тази подкрепа с разузнавателни данни и т.н. на практика продължава под една или друга форма, така че засега няма изгледи Украйна да се предаде. Така че поне за още известно време войната ще продължи с позиционна и с без някоя от двете страни да има стратегическо преимущество, докато в един момент не се стигне до някакъв пробив на някоя от двете страни. Аз очаквам рано или късно това може да е след години, да се стигне до някакъв решаващ пробив, но кога ще е той – засега вече войната продължава близо пет години и на този етап поне краят ѝ не се вижда", каза в заключение журналистът.