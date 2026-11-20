Кристиано Роналдо се приближи до историческата граница от 1000 гола в професионалната си кариера, но не успя да отпразнува подобаващо поредното си постижение. Португалската суперзвезда се разписа при загубата на Ал Насър с 1:3 като гост на Ал Ахли в дербито от първенството на Саудитска Арабия.

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41-годишният нападател откри резултата в 13-ата минута, когато се възползва от отнета от Саму Коща топка и с прецизен удар преодоля вратаря Едуар Менди. Това беше попадение №986 в кариерата на Роналдо, който вече се нуждае от още 14 гола, за да достигне заветната граница от 1000.

Малко след това португалецът имаше възможност да увеличи преднината на своя тим от дузпа, но този път късметът не беше на негова страна. Ударът му от бялата точка срещна гредата и резултатът остана непроменен. Въпреки силното начало на Роналдо, Ал Насър не успя да задържи аванса си. В добавеното време на първата част бразилецът Галенo възстанови равенството с впечатляващ далечен удар, с който не остави шансове на противниковия вратар.

През второто полувреме домакините стигнаха до пълен обрат. В 70-ата минута Айвън Тони беше точен от дузпа, а само четири минути по-късно Ибанес оформи крайното 3:1 след изпълнение на ъглов удар. Загубата остави Ал Насър на трето място с актив от 28 точки, две по-малко, но и с мач повече от лидера Ал Хилал.