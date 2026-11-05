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Местно издание: Роналдо отказва прощален мач за Португалия

Местно издание: Роналдо отказва прощален мач за Португалия
АП/БТА

Според Observador отношенията със селекционера Жорже Жезуш са повлияли на решението на нападателя

Кристиано Роналдо засега не желае да играе в прощален мач за националния отбор на Португалия, съобщава изданието Observador. Според информацията причина за позицията му е конфликт със селекционера Жорже Жезуш.

По-рано днес 41-годишният нападател на Ал Насър обяви, че приключва кариерата си в националния отбор. След това от Португалската футболна федерация заявиха желание да организират специално събитие в негова чест.

Според Observador президентът на федерацията Педро Проенса е информирал Жезуш за намерението на Роналдо да се оттегли. Селекционерът обаче се е надявал да убеди футболиста да остане на разположение за ноемврийските мачове от Лигата на нациите.

Изданието твърди още, че в четвъртък е бил планиран телефонен разговор между нападателя и треньора с посредничеството на Проенса, но Роналдо не е пожелал да разговаря с Жезуш.

Капитанът напуска националния отбор след 234 мача и 146 гола. С Португалия той спечели Европейското първенство през 2016 година и два пъти Лигата на нациите. Засега няма официално потвърждение от Роналдо или федерацията, че той е отказал прощален мач.

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