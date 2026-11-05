НА ЖИВО: Левски приема Ягелония на "Васил Левски" (състави)

Левски приема Ягелония Бялисток в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят започва в 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Главен съдия на мача ще бъде албанецът Енеа Йорги.

Левски влиза в срещата на 17-о място във временното класиране с 4 точки. Поляците са с една по-малко.

Треньорът на столичания гранд Хулио Веласкес няма да може да разчита на Оливер Камдем, Мустафа Сангарен, Асен Митков, Радослав Кирилов и Адриан Райчев.

Съставите:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров /к/, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Треньор: Хулио Веласкес

Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стойнович, 44. Апостолос Константопулос, 23. Гийерме Монтоя, 6. Тарас Романчук, 19. Андерс Клинге, 11. Хесус Имас, 10. Жереми Агбонифо, 7. Кайетан Шмит, 99. Ник Прелец

Треньор: Адриан Шеменец

Съдия: Енеа Йорги, Албания

Стадион: "Васил Левски", София