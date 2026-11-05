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Каракачанов: Не очаквам промяна в политиката на САЩ към Украйна

Каракачанов: Не очаквам промяна в политиката на САЩ към Украйна
Снимка: БТА

Лидерът на ВМРО очаква по-балансирана и умерена политика от президента Илияна Йотова и предупреждава, че резултатите от американските избори не гарантират подобряване на отношенията с Европа

Загубата на републиканците на изборите в САЩ не означава непременно промяна в американската политика към Украйна и Европа. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов пред bTV.

По думите му не бива да се надценява ролята на Сената и Конгреса при определянето на външната политика на САЩ, тъй като основните решения се вземат от администрацията на президента Доналд Тръмп.

"Нито Сенатът, нито Конгресът провеждат политиката. Политиката се прави от правителството, начело на което е президентът Доналд Тръмп", посочи Каракачанов.

Той определи войната срещу Иран като неуспешна и коментира, че тя е довела до икономически загуби за Съединените щати и повишаване на цените на горивата. Според него именно това е една от основните причини за изборния резултат.

"В Съединените щати избирателите разсъждават и гласуват прагматично - според това един политик какво е обещавал и какво е свършил. Важно е и дали стандартът им на живот се повишава или пада", заяви лидерът на ВМРО.

Каракачанов отбеляза, че загубата на републиканците е била очаквана, но не и в подобни мащаби. Той изрази съмнение, че резултатите ще доведат до съществена промяна във външнополитическия курс на Вашингтон, включително по отношение на Украйна и Европа.

Според него законодателната власт в САЩ би могла да упражнява контрол върху решенията на президентската администрация, включително чрез механизмите за импийчмънт и контрол върху финансирането.

По отношение на България Каракачанов заяви, че очаква президентът Илияна Йотова да води балансирана, умерена и по-професионална политика.

"Очаквам една балансирана, умерена и много по-професионална политика", подчерта той, като аргументира позицията си с политическия опит на Йотова и международните ѝ контакти.

Лидерът на ВМРО изрази надежда, че с нейния мандат ще бъдат избегнати едностранчивите действия и изказвания от страна на държавния глава. Той уточни, че президентът няма правомощия да определя изпълнението на вътрешната политика, тъй като това е в компетенциите на изпълнителната власт.

В разговора беше засегната и войната в Украйна, както и различните реакции на руското и американското общество към военните конфликти.

Каракачанов коментира, че в Русия обществената подкрепа за властта е свързана и с исторически формираните нагласи за външна заплаха и обкръжаване на страната.

"Обикновено загубилите война ги махат", заяви той, като даде за пример исторически събития от руската история и последиците от военните поражения за управляващите.

По думите му обаче Владимир Путин не е загубил войната в Украйна и продължава да демонстрира решимост за нейното водене.

Каракачанов посочи още, че макар отговорността за започването на войната да е на Русия, според него действията на част от западните държави, включително на администрацията на Джо Байдън, са допринесли за влошаването на отношенията с Москва.

Той обърна внимание и на факта, че в международните коментари за американските избори се подценява влиянието на отношението към Израел върху резултатите.

Според Каракачанов част от посланията в кампанията на Демократическата партия са били насочени срещу политиката на Израел, а темата за американската финансова помощ за страната също е имала значение.

В заключение той изрази резерви към прогнозите, че изборните резултати в САЩ автоматично ще доведат до положителна промяна за Украйна и България.

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