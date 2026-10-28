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Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война
ВМРО

Бившият военен министър защити позицията на Румен Радев и Илияна Йотова и призова за дипломатически действия и преговори за прекратяване на войната

Бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов отправи остри критики към опозицията след атаката с морски дронове срещу търговски кораб край нос Калиакра. Според него призивите за по-категоричен отговор могат да въвлекат България във военен конфликт.

Пред Bulgaria ON AIR Каракачанов, който е част от инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев, обвини опозиционни политици, че не отчитат ограниченията на международното морско право.

"Ако слушате опозицията, ние трябва да обявим война на Русия. Това искат те", заяви бившият военен министър.

Той подчерта, че нападението е извършено извън българските териториални води, които се простират до 12 морски мили от брега, и постави под въпрос възможността България да предприеме военни действия срещу дроновете в района.

"Това са безотговорни хора, които искат да ни вкарат в чужда война", заяви Каракачанов, като разкритикува и кандидата за президент Андрей Гюров.

Според него България, Румъния и Турция могат да предприемат общ дипломатически ход, включително връчване на протестна нота на Русия, но подобно действие само по себе си няма да разреши проблема.

Каракачанов заяви, че Русия нанася удари срещу кораби, за които твърди, че превозват оръжия. Той обаче не представи доказателства, че атакуваният край Калиакра контейнеровоз е превозвал въоръжение.

Бившият министър настоя засегнатите черноморски държави да поискат от Европейския съюз по-активни дипломатически усилия за прекратяване на войната.

"Трите държави, които сме засегнати, трябва да поискаме от Европа да се седне на масата за преговори", посочи той.

Изявлението му идва на фона на засилените политически спорове след поредната атака срещу търговски кораб в близост до българското крайбрежие. Докато част от опозицията настоява за по-категорична реакция спрямо Москва, Каракачанов предупреждава за риск от допълнителна ескалация.

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