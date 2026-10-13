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Каракачанов: България трябва спешно да започне разговори с Турция и Румъния за Черно море

Каракачанов: България трябва спешно да започне разговори с Турция и Румъния за Черно море
БТА

Лидерът на ВМРО призова София да поеме дипломатическа инициатива за прекратяване на бойните действия в региона и възстановяване на нормалното корабоплаване

България трябва спешно да започне разговори с Турция и Румъния по темата за сигурността в Черно море. Това заяви в Благоевград лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов.

По думите му страната не трябва да изчаква нови атаки срещу търговски кораби, а да поеме дипломатическа инициатива заедно с двете съседни черноморски държави.

Каракачанов предлага България, Румъния и Турция да изработят обща стратегия, чрез която да бъдат използвани механизмите на Европейския съюз и НАТО и да се търси диалог и с воюващите страни – Русия и Украйна. Целта според него трябва да бъде прекратяване на бойните действия в Черно море.

"Време е политическият ни елит да спре да търси дивиденти на гърба на страха на българите, а да започне да води прагматична и отговорна политика за защита на националния ни интерес", заяви Каракачанов.

Според него основният интерес на България е да бъде възстановен нормалният трафик на търговски кораби и да не се допусне ударите с дронове да се превърнат в постоянно явление в региона.

Каракачанов смята, че България трябва да използва дипломатическите си възможности и сътрудничеството със съседните държави, НАТО и ЕС, за да се търси споразумение за прекратяване на бойните действия.

Междувременно българското правителство вече проведе разговори с Румъния и Турция за засилване на координацията в Черно море, а премиерът Румен Радев и румънският му колега Илие Боложан обсъдиха необходимостта от по-тясно тристранно взаимодействие между София, Букурещ и Анкара.

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