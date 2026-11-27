Президентът на Беларус Александър Лукашенко постави под въпрос историческите аргументи, с които руският държавен глава Владимир Путин обосновава претенциите на Русия към украински територии, като направи паралел с миналото на Монголската империя и руските земи, съобщава CNN, позовавайки се на интервю за френското издание „Le Point“.

Путин неведнъж е изтъквал, че Украйна има историческа връзка с Русия заради Киевска Рус – средновековната държава, чийто център е бил Киев. Тази теза обаче е оспорвана от редица историци, които я определят като избирателно тълкуване на историята, използвано за оправдаване на съвременни териториални претенции.

В интервюто си за „Le Point“, публикувано в сряда, Лукашенко също изрази резерви към подобна аргументация. Той посочи, че ако историческата принадлежност се използва като основание за териториални претенции, тогава би могло да се твърди, че Русия трябва да принадлежи на Монголия заради периода на монголско-татарско владичество.

„Да се твърди, че украинските земи са били руски от древни времена... Е, ако се задълбочим в историята, руските земи някога са били монголо-татарски. Помните ли? Тогава според тази логика на кого трябва да бъде дадена цяла Русия – на Монголия?“, заяви беларуският президент.

Въпреки критичната си забележка Лукашенко остана близо до позициите на Кремъл по отношение на войната в Украйна. В останалата част от интервюто той повтори твърдения на Москва, свързани с конфликта, и изрази мнение, че Путин е наясно със слабостите в историческата си аргументация. По думите му руският президент е „проницателен и умен политик“.

Беларуският лидер коментира и личните си отношения с Путин, като подчерта, че двамата се познават от години и поддържат близък контакт, в който няма нужда от официалности.