Румъния застава зад идеята за отпускане на нов европейски заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро, както и зад приемането на нов пакет от санкции срещу Русия. Това заяви румънският президент Никушор Дан преди старта на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предава БТА.

„По принцип съществува договореност за заем – не за безвъзмездни средства от националните бюджети, а за заем от Европейския съюз. Смятам, че това е разумният подход, предвид факта, че нашата колективна сигурност зависи от войната в Украйна. Румъния ще подкрепи това – точно както направи преди година със заема от 90 милиарда евро, предвиден за двугодишен период“, посочи държавният глава.

Според румънския президент към момента Кремъл няма интерес от постигането на мирно споразумение.

„Както съм казвал и друг път, не вярвам, че Русия е готова за мир – или дори че го желае – в настоящия момент. Именно затова е важно да продължим да подкрепяме Украйна и да обсъдим следващия пакет – 22-рия – от санкции, за да упражним натиск. Към момента Русия разчита на това, че зимата работи в нейна полза, тъй като тя създава допълнително напрежение върху енергийната инфраструктура на Украйна и оказва по-голям натиск върху украинското общество. Следователно, ако погледнем реалистично на ситуацията, вероятността за мир вероятно ще бъде много по-голяма през пролетта, отколкото е сега“, коментира Никушор Дан.

Попитан от журналисти дали подкрепя призива на Полша съюзниците да обсъдят прехващането на руски ракети и дронове още над украинска територия, когато те летят към държави от НАТО като Полша и Румъния, президентът уточни, че по въпроса все още липсва решение.

„По времето, когато направих този анализ – преди около година – той показа, че подобно действие би се равнявало на съвоюване. Ако нещо се е променило, ще ви информирам“, подчерта той.

По отношение на сигурността в Черно море държавният глава съобщи, че темата ще бъде обсъдена в неформален формат в кулоарите на срещата на върха.

„Въпросът за сигурността в Черно море ще бъде повдигнат по време на неофициални разговори с други лидери. След разговора ми с генералния секретар Марк Рюте в НАТО се проведе специална сесия, посветена на сигурността в Черно море, и темата продължава да присъства в разговорите със съюзниците в рамките на Алианса“, допълни Никушор Дан.