Депутатите от парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация приеха на извънредно заседание днес Законопроекта за Европейския портфейл за цифрова самоличност с вносител Министерския съвет (МС). Текстовете бяха подкрепени от 14 депутати, а против беше един.

Законопроектът беше представен пред народните представители от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Народните представители дадоха заявка за прецизиране на текстове и понятия в него между първо и второ четене, за да се постигне добре работещ закон, по думите на депутата от парламентарната група на „Прогресивна България“ Георги Григоров.

Проектът на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на национална правна, институционална и организационна рамка за практическото прилагане на Регламент (ЕС) № 910/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2024/1183 по отношение на създаването на европейска рамка за цифрова самоличност със срок до 24 декември 2026 година.

Основната цел на законопроекта е да се създаде цялостна, ясна, предвидима и технологично неутрална национална правна рамка за предоставяне, използване, приемане, сертифициране и надзор на Европейския портфейл за цифрова самоличност в Република България.

Амбицията на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) е да въведе цифровия портфейл в България в началото на 2027 година, като едновременно с нормативната подготовка за това върви и процесът по технологичната готовност на администрацията. За целта в проектобюджета на МИДТ за 2027 година са предвидени целеви разходи от 1,4 млн. евро за разработката на европейски цифров портфейл и за единния дигитален портал за услуги.

МС одобри Законопроекта за Европейския портфейл за цифрова самоличност на свое заседание от 11 ноември тази година. С него се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на цифровия портфейл в България.

Новият инструмент ще позволи на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда.

Чрез цифровия портфейл гражданите ще могат по-лесно, бързо и сигурно да използват различни услуги, без да се налага многократно да представят документи и удостоверения пред отделни институции и доставчици на услуги. Очаква се това да намали административната тежест и да улесни достъпа до електронни административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз.

Използването на портфейла ще бъде доброволно, а издаването и използването му ще бъдат безплатно. Предвижда се също възможност за полагане на квалифициран електронен подпис чрез него. Той ще позволи достъпване до екосистема от публични и частни електронни услуги.

В законопроекта са заложени гаранции за сигурност и защита на личните данни, като гражданите ще имат по-голям контрол върху информацията, която споделят. Предвиждат се правила за сертифициране на портфейлите, проверка на тяхната надеждност и надзор върху доставчиците, както и механизми за реакция при установени уязвимости.

С приемането на закона България ще създаде необходимите условия за участие в общата европейска екосистема за цифрова самоличност. Повече информация по темата може да се намери на специално създадения сайт за разяснение wallet.gov.bg.