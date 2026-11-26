Силна експлозия разтърси днес петролна база в югоизточната част на тайландската столица Банкок, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Очевидци и кореспонденти на агенцията на място описват високи пламъци и гъст черен дим, издигащ се над района на инцидента.

„Експлозия стана в петролната база „Банчак“. Гражданите, намиращи се в непосредствена близост до мястото, са приканени да се евакуират незабавно поради съображения за сигурността им“, предупредиха от управата на окръг Бангна в официалната си страница във Фейсбук.

При взрива са пострадали седем души, като четирима от тях са в критично състояние, сочат данните на общинския медицински център за спешни случаи.

Мащабният складов комплекс принадлежи на тайландския енергиен конгломерат „Банчак Корпорейшън“. От ръководството на компанията увериха, че към момента ситуацията на терен вече „е под контрол“.