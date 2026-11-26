На 24 ноември служители на столичното Трето РУ са извършили проверка на къща в кв. „Факултета“ след получена информация, че на адреса се намира обявен за общодържавно издирване с влязла в сила присъда, съобщи БТВ.

В хода на проверката, при неговото установяване и задържане, 38-годишният мъж оказал яростна съпротива, което наложило използването на помощно средство - тейзър.

Междувременно на място се събрала сериозна група местни жители – към 30 роднини и съседи на задържания, които се нахвърлили върху полицейските служители с камъни и други подръчни средства.

В помощ на колегите си от районното управление пристигнали и служители от отдел „Специализирани полицейски сили“в СДВР и ситуацията е овладяна.

Вследствие на агресивните действия на роднините леко е пострадал един служител на реда, който след преглед в лечебно заведение е освободен.

По случая били задържани за срок до 24 часа трима криминално проявени мъже - двама младежи на 25 и 26 години и 40-годишен, известни за грабежи и кражби.

По случая е образувано досъдебно производство. На двамата младежи е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.