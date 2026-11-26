Рекорден интерес отчита третото издание на образователната програма GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ, което се провежда в София. Повече от 220 студенти от десет държавни висши училища са кандидатствали за участие, но одобрените места в безплатната инициатива са 42.

Програмата е единствена по рода си в България и събира младежи от различни специалности, които работят в интердисциплинарни екипи по реални бизнес казуси. В процеса те получават подкрепа от опитни ментори и прилагат методологията „Дизайн мислене“.

След приключването на подбора одобрените кандидати са разпределени в седем екипа. В тях се събират студенти с различен опит и познания от осемте висши училища в София, които са партньори на инициативата. Това са Медицински университет - София, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Националната художествена академия, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет - София, Университетът за национално и световно стопанство, Университетът по архитектура, строителство и геодезия и Химикотехнологичният и металургичен университет.

В рамките на екипната работа бъдещи медици ще си сътрудничат със студенти по киберсигурност, а младежи с интереси в икономиката и финансите ще търсят решения съвместно с бъдещи инженери по горива и биоенергийни технологии. В общи екипи ще работят и бъдещи архитекти и студенти по интелигентни системи и изкуствен интелект.

Сред участниците има още представители на специалности като ядрена енергетика, рекламен дизайн, дентална медицина, предприемачество, биомедицинско инженерство, приложна математика, индустриален дизайн, фармация, мехатроника, филмово и телевизионно продуцентство и редица други направления.

Практическата работа на седемте студентски екипа вече е започнала. Те разработват решения по реални бизнес казуси, зададени от инициатора на програмата Schwarz Digits и шест водещи компании от различни сектори в България, които са партньори на софийското издание.

Сред тях са ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ, ИНГ Банк, Индустриален холдинг България, Сименс, Търговска Банка Д и ФЬОНИКС Фарма ИТ Сървисиз.

В подготовката на проектите си студентите ще преминат през няколко етапа – от проучване и анализ на поставените казуси до създаване на прототипи. Работата на седемте екипа ще продължи до февруари 2027 г., когато те ще представят разработките си пред независимо жури при строг регламент. Отличието за най-добрия проект е парична награда от 5000 евро.

„Огромният интерес и изключително силните кандидатури в София не само ни зарадваха, но ни дават още едно ясно доказателство за необходимостта от такава програма. GEN I не само обединява визията и усилията на бизнеса и университетите, но предлага качествено нов модел за подготовка на българските студенти, защото новите предизвикателства ще могат да бъдат посрещнати само от силни интердисциплинарни екипи с иновативни решения“, отбелязват инициаторите от Schwarz Digits.

„Изборът между кандидатите беше изключително труден, защото имахме над пет сериозни заявки за всяко място в програмата. Видяхме много подготвени и мотивирани млади хора, които не просто учат, но вече имат интересни проекти и инициативи зад гърба си. Всеки от тях спечели нашето уважение и заслужава място в GEN I, но селекцията беше направена комплексно, като беше отчетена и спецификата на бизнес казусите“, допълват от Schwarz Digits.