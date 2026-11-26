Спешна работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития в София ще се проведе днес. Тя е свикана по инициатива на столичния кмет Васил Терзиев, а в нея ще участват представители на Министерството на образованието и науката, засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София“.

Целта е да бъде изготвен конкретен оперативен план за излизане от аварийния режим и да стане ясно кой ще поеме ангажимент за решаването на проблема. Засегнати са общежития в Студентски град, „Младост“ и „Дружба“, където студенти от дни остават без парно и топла вода.

До спешната среща се стигна след остър спор между Министерството на образованието и науката и Столичната община. МОН определи като безотговорно поведението на общината и „Топлофикация София“ и поиска конкретна информация за причините за прекъсванията и сроковете за възстановяване на топлоподаването.

От просветното министерство припомниха, че на 6 ноември е било постигнато уверение, че проблемите са отстранени и отоплението и топлата вода са възстановени. Близо три седмици по-късно обаче ситуацията отново се е влошила – в част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването периодично спира и се възстановява.

МОН създаде кризисна работна група, която трябва да проучи възможностите за осигуряване на нормални битови условия за студентите. Министерството събира и информация от висшите училища за броя на засегнатите стаи и студенти.

Една от възможностите е използването на допълнителни отоплителни уреди, но преди това трябва да бъде проверен капацитетът и състоянието на електрическите инсталации в общежитията. От МОН посочват, че подобна мярка би била само временна и няма да реши проблема с липсата на топла вода. От своя страна Васил Терзиев заявява, че очаква от „Топлофикация София“ актуална информация за текущите и предстоящите ремонти на мрежата, а от МОН и университетите – данни за техническото състояние на общежитията и предложения за алтернативно отопление, ако топлоподаването не може да бъде възстановено бързо.

Кметът отхвърли обвиненията, че проблемът умишлено не се решава и че недоволството на студентите се използва за политически цели. По думите му проблемите с „Топлофикация София“ са натрупвани с години, а недостатъчните инвестиции в мрежата са довели до сегашното състояние.

Очаква се след днешната среща да бъдат обявени конкретни мерки, срокове и отговорни институции, които трябва да гарантират отоплението и топлата вода в студентските общежития.