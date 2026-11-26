Снежна покривка се очаква да се образува в Северна България до края на седмицата, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Оттам призовават шофьорите да тръгват на път с подходящи за зимни условия гуми и подготвени автомобили, да се движат с по-ниска и съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане. По информация на АПИ повечето пътни настилки вече са превантивно обработени от областните пътни управления и фирмите, ангажирани с поддръжката.

Тази сутрин минималните температури ще са между -3° и 2°. Възможно е образуването на поледици в северозападните райони и по долините на реките Струма и Места.

През деня температурите ще се повишат, но още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд. В петък валежите ще се увеличат, особено в Северозападна България.

В събота температурите ще се понижат, като има риск от поледици и обледявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очакват силни снеговалежи, а в останалата част от страната – значителни валежи от дъжд. В неделя снеговалежите ще обхванат по-голямата част от страната. В Северна България се очаква да се образува снежна покривка.

От АПИ напомнят на водачите да не предприемат рискови маневри и да не възпрепятстват движението на снегопочистващата техника. Междувременно продължава третият етап на акция „Зима“, който започна на 21 ноември и ще продължи до 30 ноември.

В рамките на кампанията се проверява подготовката на автомобилите и водачите за зимни условия.

От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм.