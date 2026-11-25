Американският пратеник Джаред Къшнър предупреди за реален риск от „ескалация“ на конфликта в Украйна, който по негови думи вече се е превърнал във „война, водена чрез посредници, в която Европа финансира и въоръжава Украйна в борбата ѝ срещу Русия“, съобщи Франс прес.

„Не е необходимо много, за да се стигне до сериозно изостряне на ситуацията“, посочи Къшнър в интервю за германския подкаст „МД Миитс“. Зетят на президента Доналд Тръмп, който заедно със Стив Уиткоф води мирните преговори с Киев и Москва от името на американския държавен глава, очерта сериозните пречки пред дипломатическото решение.

Къшнър призна, че в момента разговорите са влезли в „задънена улица по териториалния въпрос“. По думите му това впечатление у него и Стив Уиткоф се е затвърдило, след като двамата са провели „няколко часа с руския президент Владимир Путин“.

Американският преговарящ обърна внимание и на противоречивото поведение на европейските държави спрямо Москва по време на конфликта. „По време на тази война Европа е закупила руска енергия за над 250 милиарда долара. Смятам, че всъщност Европа е платила на Русия повече пари в рамките на тази война, отколкото е предоставила на Украйна“, заяви Къшнър.