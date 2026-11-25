Най-малко 30 души загинаха, а други 15 бяха ранени при пожар, предизвикан от катастрофа на цистерна с петролни продукти в египетската провинция Гиза. Това съобщи Министерството на здравеопазването и населението на Египет, цитирано по CNN.

Огнената стихия е избухнала над Тунел 10 в квартал „Уарак“ на района Имбаба, в близост до Околовръстния път на Кайро, уточниха от ведомството. На мястото на инцидента са били изпратени 39 линейки, а 15-те пострадали са транспортирани в три болници.

По-рано Министерството на петрола на Египет съобщи, че частната цистерна е излязла от пътното платно и се е разбила, след което е избухнала.

От Египетския Червен полумесец заявиха, че също са изпратили екипи за спешно реагиране на мястото на трагедията и в болничните заведения, за да подпомогнат Гражданска защита, медицинските екипи и останалите власти, участващи в овладяването на пожара.

Здравното министерство посочи, че броят на жертвите е предварителен, като властите продължават да следят ситуацията и да оказват медицинска помощ на ранените.