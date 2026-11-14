Мохамед Салах стана голмайстор №1 в историята на Египет

Мохамед Салах официално се превърна в най-резултатния футболист в историята на египетския национален отбор. Нападателят записа името си със златни букви във футболната история на страната, след като отбеляза два гола при убедителната победа с 5:0 над Малави в квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 година.

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С двете си попадения капитанът на Египет достигна впечатляващите 70 гола за националния тим и изпревари досегашния рекордьор Хосам Хасан, който имаше 69. Любопитното е, че Хасан беше уволнен от поста на селекционер само преди няколко дни.

След като Египет вече водеше с 3:0, звездата на тима се разписа за четвърти път в 84-ата минута с удар с глава след центриране на Ибрахим Адел. В добавеното време нападателят получи още една възможност да увеличи головата си сметка. След нарушение срещу Хамза Абделкарим съдията отсъди дузпа, а Салах застана зад топката и реализира хладнокръвно с изпълнение в стил „Паненка“.

Това беше неговият 70-и гол за Египет и попадението, с което окончателно изпревари Хосам Хасан. След последния съдийски сигнал Салах отбеляза историческото постижение и в социалните мрежи, публикувайки снимка с числото 70. Той се нуждаеше от 123 мача за Египет, докато Хaсан завърши кариерата си със 176.