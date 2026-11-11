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Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА
БТА

Искам да се отплатя за любовта на феновете, заяви египтеската звезда

Мохамед Салах се надява да завърши първия си сезон в Трабзонспор с трофей. Доскорошната звезда на Ливърпул изненада мнозина с решението си да премине седемкратния шампион на Турция, но резултатите са на лице. Тимът на Томас Райс е на второ място в класирането, а Салах има 11 гола в 16 мача от всички турнири.

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

След паузата Салах и компания пристигат на стадион „Българска армия" за гостуването си на ЦСКА от Лигата на конференциите.

„Знам, че имаше хора, които очакваха да ме видят в саудитската лига или в някой от най-добрите клубове в Европа, но аз виждам нещо различно в този отбор. Исках ново предизвикателство, но не в среда, където вече има много звезди, тъй като искам да изградя нещо с този отбор“, заяви Салах в интервю за клубната телевизия. 

„Трабзонспор ме накара да осъзная, че има любов отвъд Ливърпул. Феновете тук дойдоха на тълпи, предлагайки невероятна подкрепа и любов, което ме накара да обичам клуба още повече. Ето защо искам да постигна нещо с тези прекрасни фенове. Те заслужават много повече от мен“, продължи той.

„Исках да създам силна връзка с играчите, които са тук. Искам да бъдем конкурентноспособен отбор. Мотивацията и упоритата работа оформят манталитета ни след всеки мач от сезона, като продължаваме напред стъпка по стъпка“, коментира още Салах.

„Искам да се отплатя на любовта на тези прекрасни фенове като спечеля трофей в края на сезона. Начинът, по който те заслужават този трофей, е нещо наистина специално“, завърши египтянинът.

 

 

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