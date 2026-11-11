Националният отбор ще почете с черни ленти загиналите на АМ „Тракия“

Българският национален отбор по футбол ще отдаде почит на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Футболистите на Атанас Рибарски ще излязат с черни траурни ленти в предстоящото домакинство срещу Исландия от Лигата на нациите (13 ноември). Преди началото на срещата ще бъде запазена и минута мълчание.

Обявиха програмата на националите за последните мачове от Лига на нациите

Жестът е израз на съпричастност към семействата и близките на жертвите, както и към всички пострадали при трагичния инцидент, който потресе България.

При тежките катастрофи на АМ „Тракия“ загинаха 11 души, а десетки други бяха ранени. Трагедията предизвика вълна от съболезнования и съпричастност от страна на спортната общественост у нас. Българският футболен съюз също изрази съболезнования към близките на загиналите и отправи призив за кръводаряване в помощ на пострадалите.

Днешният 11-и ноември е ден на национален траур.