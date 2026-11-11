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Иран съобщи за петролен танкер, запалил се след удар в мина в Ормузкия проток

Иран съобщи за петролен танкер, запалил се след удар в мина в Ормузкия проток
АР/БТА

Инцидентът е станал рано тази сутрин

Петролен танкер се е запалил в източната част на Ормузкия проток, след като се е натъкнал на морска мина в зона с ограничен достъп. Това съобщи иранската армия в изявление, цитирано от Франс прес и Ройтерс.

Инцидентът е станал рано тази сутрин. Според иранските военноморски сили плавателният съд е нарушил установените правила за преминаване през района и е навлязъл в опасна зона.

„Рано тази сутрин петролен танкер, нарушил установените правила, се запали, след като удари морска мина в опасна и забранена зона източно от Ормузкия проток“, се посочва в съобщението, разпространено по иранската държавна телевизия.

Засега не се съобщават името и националността на кораба.

Иран претендира за контрол над Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с енергийни ресурси. В отговор на конфликта САЩ наложиха блокада на иранските пристанища и започнаха да ескортират петролни танкери по маршрута.

През последните седмици зачестиха съобщенията за инциденти с морски мини в района. Междувременно Вашингтон твърди, че до голяма степен е разминирал стратегическия морски път.

Ден по-рано Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи в отделни изявления за три кораба, които са се запалили в Ормузкия проток.

 
 
 

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