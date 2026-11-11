"Възраждане" настоява за проверки на "Топлофикация София": Дългове от 1,3 млрд. евро и хиляди абонати без парно и топла вода

"Повод за брифинга е необходимостта от повече прозрачност относно контрола, който държавата и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) осъществяват върху дружеството”, заяви Петър Петров.

От "Възраждане" припомниха, че държавата чрез министъра на енергетиката контролира дейността на енергийните дружества, а КЕВР следи изпълнението на лицензионните им задължения.

Според Петров на 11 септември, в отговор на негов въпрос по време на парламентарния контрол, министърът на енергетиката Ива Петрова е съобщила, че експерти на министерството вече са извършили проверка в "Топлофикация София" и са установили множество пропуски в дейността на дружеството.

Затова от "Възраждане" са предложили изслушване в Народното събрание на председателя на КЕВР и министъра на енергетиката, за да бъдат представени резултатите от проверките. Предложението обаче е било отхвърлено с гласовете на управляващото мнозинство от "Прогресивна България".

"Считаме, че по този начин не се получава прозрачност по отношение на това много задлъжняло дружество и българските граждани, включително жителите на София, не получават никакъв отговор", заяви Петър Петров.

Особено остър е въпросът за продължаващите ремонти и регулярно удължаваните срокове за отстраняване на аварии. От партията поставят под съмнение дали "Топлофикация София" е в състояние да изпълнява задълженията си по издадения лиценз.

Петров съобщи още, че на 12 октомври е подал искане до КЕВР за извънредна проверка на дружеството. Такава е била назначена, като той очаква резултатите от нея.

Друг съществен въпрос е решението на КЕВР от 17 октомври, с което на "Топлофикация София" е разпоредено да обезщети и компенсира 6200 свои абонати в столицата.

По думите му дружеството все още не е изпълнило това задължение, като се позовава на обжалване на решението пред съда.

"Защо дружеството не го е сторило, а се оправдава с обжалване на това решение пред съда, като нямаме информация дали е поискано предварителното спиране изпълнението на решението на КЕВР", попита Петров.

Заради очаквания отказ на парламентарното мнозинство да подкрепи предложението за изслушване още предишния ден е бил внесен и въпрос до министъра на енергетиката по реда на парламентарния контрол.

Очаква се министърът да отговори в петък, като от "Възраждане" настояват да получат конкретна информация за резултатите от контролната и проверовъчната дейност на Министерството на енергетиката върху "Топлофикация София".

"Хората трябва да знаят какво се случва с дружеството, което осигурява отоплението на столицата, и дали то може да изпълнява лицензионните си задължения".