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"Възраждане" настоява за проверки на "Топлофикация София": Дългове от 1,3 млрд. евро и хиляди абонати без парно и топла вода

"Възраждане" настоява за публична информация относно състоянието и дейността на "Топлофикация София", чиито задължения към края на октомври достигат 1,3 млрд. евро. От тях около 900 млн. евро са дългове към "Булгаргаз". От партията поставят въпроса за продължителните ремонти, честите аварии и липсата на парно и топла вода за потребители в различни райони на столицата

"Повод за брифинга е необходимостта от повече прозрачност относно контрола, който държавата и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) осъществяват върху дружеството”, заяви Петър Петров.

От "Възраждане" припомниха, че държавата чрез министъра на енергетиката контролира дейността на енергийните дружества, а КЕВР следи изпълнението на лицензионните им задължения.

Според Петров на 11 септември, в отговор на негов въпрос по време на парламентарния контрол, министърът на енергетиката Ива Петрова е съобщила, че експерти на министерството вече са извършили проверка в "Топлофикация София" и са установили множество пропуски в дейността на дружеството.

Затова от "Възраждане" са предложили изслушване в Народното събрание на председателя на КЕВР и министъра на енергетиката, за да бъдат представени резултатите от проверките. Предложението обаче е било отхвърлено с гласовете на управляващото мнозинство от "Прогресивна България".

"Считаме, че по този начин не се получава прозрачност по отношение на това много задлъжняло дружество и българските граждани, включително жителите на София, не получават никакъв отговор", заяви Петър Петров.

Особено остър е въпросът за продължаващите ремонти и регулярно удължаваните срокове за отстраняване на аварии. От партията поставят под съмнение дали "Топлофикация София" е в състояние да изпълнява задълженията си по издадения лиценз.

Петров съобщи още, че на 12 октомври е подал искане до КЕВР за извънредна проверка на дружеството. Такава е била назначена, като той очаква резултатите от нея.

Друг съществен въпрос е решението на КЕВР от 17 октомври, с което на "Топлофикация София" е разпоредено да обезщети и компенсира 6200 свои абонати в столицата.

По думите му дружеството все още не е изпълнило това задължение, като се позовава на обжалване на решението пред съда.

"Защо дружеството не го е сторило, а се оправдава с обжалване на това решение пред съда, като нямаме информация дали е поискано предварителното спиране изпълнението на решението на КЕВР", попита Петров.

Заради очаквания отказ на парламентарното мнозинство да подкрепи предложението за изслушване още предишния ден е бил внесен и въпрос до министъра на енергетиката по реда на парламентарния контрол.

Очаква се министърът да отговори в петък, като от "Възраждане" настояват да получат конкретна информация за резултатите от контролната и проверовъчната дейност на Министерството на енергетиката върху "Топлофикация София".

"Хората трябва да знаят какво се случва с дружеството, което осигурява отоплението на столицата, и дали то може да изпълнява лицензионните си задължения".

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