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Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море
Таралеж

Черно море се е превърнало в арена на бойни действия и най-опасния район за търговското корабоплаване, посочи Найденов

Посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България представлява политически сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред Bulagria on Air.

Той посочи, че Черно море се е превърнало в арена на бойни действия и най-опасния район за търговското корабоплаване.

По думите му през третото тримесечие атаките срещу кораби са били шест пъти повече в сравнение с тези в Персийския залив.

Найденов припомни, че Черноморската стратегия за морска сигурност предвижда мерки за защита на корабоплаването и подводната инфраструктура, както и развитие на транспортната и енергийната свързаност. 

Той увери, че сред конкретните мерки е създаването на Център за морска сигурност с участието на България и Румъния, като основен български участник ще бъде Висшето военноморско училище.

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