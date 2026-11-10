Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България представлява политически сигнал за сериозността на ситуацията в Черно мор е . Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред Bulagria on Air.

Той посочи, че Черно море се е превърнало в арена на бойни действия и най-опасния район за търговското корабоплаване.

По думите му през третото тримесечие атаките срещу кораби са били шест пъти повече в сравнение с тези в Персийския залив.