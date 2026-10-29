Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са преднамерени и целят блокирането на търговските маршрути от и към украинските пристанища. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред НОВА.

По думите му нападенията са част от икономическия натиск върху Украйна, като сериозно ограничават възможностите на страната за внос и износ.

Найденов даде пример с пристанището в Одеса, където според посочените от него данни през септември са били обработени едва 10 кораба срещу 400 през юли.

"Така се осъществява икономически натиск върху Украйна", коментира бившият военен министър, според когото страната е загубила над 60% от възможностите си за внос и износ.

Той предупреди, че последствията могат да засегнат и България.

"Управляващите заявиха, че няма намаляване на корабния трафик от и за българските пристанища, няма повишаване на застраховките в българските териториални води, но така или иначе в общо измерение намалява корабният трафик в Черно море", посочи Найденов.

Коментарът му идва след атаката с дронове срещу търговски кораб край Калиакра, по която вече се води разследване от Военната прокуратура.

Бившият министър отхвърли версиите за намеса на трета държава и настоя за засилване на мерките за сигурност в Черноморския регион.

Според него Европейският съюз трябва да ускори създаването на Черноморския център за сигурност, който се предвижда да функционира на територията на България и Румъния.

От НАТО Найденов очаква допълнително разполагане на средства за наблюдение и противодействие на дронове, включително бойни самолети, хеликоптери, радари, зенитно-ракетни комплекси и антидрон системи.