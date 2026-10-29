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Експерти за атаките в Черно море: България трябва да излезе с ясна позиция

Експерти за атаките в Черно море: България трябва да излезе с ясна позиция
БТА

Капитан Христо Папукчиев, експерт по морска сигурност, постави въпроса защо морските дронове, атакували контейнеровоза в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не са били унищожени

"Атаките в Черно море ще продължат, а България трябва да заеме ясна позиция по въпросите на сигурността".

Това заяви полк. Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дроновете и бивш ръководител на дирекция „НАТО“ в Министерството на отбраната, пред НОВА ТВ. По думите му наблюдението на акваторията на Черно море с френски самолет дава възможност да се проследи посоката, от която са дошли безпилотните катери, от които вероятно са изстреляни дроновете.

Миланов определи като учудваща липсата на официална позиция и подчерта, че страната не бива да продължава да премълчава произхода на заплахите. Според него политиката на снишаване вече не е решение, а предизборната кампания не може да служи като оправдание за мълчание.

„Заплаха съществува, тя е реална“, посочи Миланов, като подчерта, че при потъващи и обстрелвани кораби е недопустимо институциите да не реагират. Според него България трябва да излезе с ясна позиция по всички тези въпроси. Миланов заяви още, че България не разполага с необходимите средства за наблюдение, поразяване и своевременно вземане на решения при възникване на заплаха. 

Капитан Христо Папукчиев, експерт по морска сигурност, постави въпроса защо морските дронове, атакували контейнеровоза в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не са били унищожени. Според него трябва да се разграничат възможността да се действа, правното основание за това и решението да бъде използвана сила.

Папукчиев уточни, че атаката е извършена извън териториалното море на България, но в нейната изключителна икономическа зона. Там страната не упражнява същия суверенитет, както в териториалните си води. Това обаче не означава, че употребата на сила срещу непосредствена заплаха е автоматично забранена.

„Правилното основание зависи от характера на заплахата, обстоятелствата и приложимите правила за употреба на сила".

Експертът обърна внимание и на вида на използваните средства. По думите му контейнеровозът е бил атакуван от три морски, а не от въздушни дрона. От негова справка в базата данни на украинското военно разузнаване за морските дронове, с които разполагат руските въоръжени сили, става ясно, че моделът, който се вижда на публикувания запис, не съответства на посочените там данни.

Капитанът постави акцент и върху отговорността на компаниите, които управляват и наемат корабите.

„Трябва да се изясни как операторът и чартьорът на контейнеровоза са оценили риска, преди да изпратят плавателния съд в района".

Йордан Божилов, бивш зам.-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност, посочи, че разглежда тези атаки в контекста на войната в Украйна и това, което Русия се опитва да постигне извън бойното поле. Той заяви, че атаките в Черно море вероятно ще продължат, тъй като Русия по този начин постига целите, които си поставя.

По думите му много е важно да се посочи кой стои зад тези атаки. „Ние трябва първо да изкараме тези удари от сивата зона на неяснота, ясно да заявим каква е нашата позиция“, каза Божилов.

Той открои като проблем това, че трудно може да се покрие цялата икономическа зона във военно отношение.

„Не знаем къде ще възникне един или друг удар, не можем да държим постоянно сили и средства на море, но трябва да изграждаме системи и за поразяване“.

По думите му, ако нямаме ясна политическа позиция, тези удари ще продължат.

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