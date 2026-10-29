Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Пуснаха билетите за България - Исландия в Пловдив

Пуснаха билетите за България - Исландия в Пловдив
БТА

Националите приемат исландците на 13 ноември на стадион „Христо Ботев“, пропуските са на цени от 15 до 25 евро

Билетите за последния домакински мач на България в настоящото издание на Лигата на нациите вече са в продажба, съобщиха от Българския футболен съюз. Националният отбор ще се изправи срещу Исландия на 13 ноември, петък, от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските могат да бъдат закупени онлайн на kolezha.bg, а цените варират между 15 и 25 евро в зависимост от избрания сектор.

За децата до 7-годишна възраст входът ще бъде свободен. Непълнолетните ще могат да влязат на стадиона с декларация за придружител.

Билети ще се продават и на касите на стадиона от 10:00 до 19:00 часа в четвъртък, 12 ноември. В деня на мача те ще работят от 10:00 часа до края на първото полувреме.

Още по темата

Португалия обърна Норвегия и се класира за 1/4-финалите в Лигата на нациите

Португалия обърна Норвегия и се класира за 1/4-финалите в Лигата на нациите

Мъри: Целта на България в Лигата на нациите е да не изпаднем

Мъри: Целта на България в Лигата на нациите е да не изпаднем

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Водещи

ИСУЛ подписа меморандум за сътрудничество с най-големия център за детска онкология в Европа

ИСУЛ подписа меморандум за сътрудничество с най-големия център за детска онкология в Европа

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

  • Преди 3 минути
ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

  • Преди 10 минути
Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 11 минути
И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

  • Преди 17 минути
Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

  • Преди 21 минути
Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

  • Преди 35 минути
50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

  • Преди 45 минути
Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

  • Преди 50 минути
Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

  • Преди 51 минути
Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

  • Преди 1 час
София е домакин на XV Световен ромски конгрес

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

  • Преди 1 час
Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

  • Преди 1 час