Пуснаха билетите за България - Исландия в Пловдив

Билетите за последния домакински мач на България в настоящото издание на Лигата на нациите вече са в продажба, съобщиха от Българския футболен съюз. Националният отбор ще се изправи срещу Исландия на 13 ноември, петък, от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските могат да бъдат закупени онлайн на kolezha.bg, а цените варират между 15 и 25 евро в зависимост от избрания сектор.

За децата до 7-годишна възраст входът ще бъде свободен. Непълнолетните ще могат да влязат на стадиона с декларация за придружител.

Билети ще се продават и на касите на стадиона от 10:00 до 19:00 часа в четвъртък, 12 ноември. В деня на мача те ще работят от 10:00 часа до края на първото полувреме.