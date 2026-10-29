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От "The Changeling" до "Breaking Bad": Почина режисьорът Петер Медак

От "The Changeling" до "Breaking Bad": Почина режисьорът Петер Медак

Роденият в Унгария режисьор си отиде на 88-годишна възраст в Лос Анджелис. През шестдесетгодишната си кариера той създава 27 игрални филма и работи по едни от най-популярните телевизионни сериали

Режисьорът Петер Медак, известен с култовия хорър "The Changeling" и работата си по сериалите "Breaking Bad", "The Wire" и "Д-р Хаус", е починал на 88-годишна възраст. Той е издъхнал във вторник в Лос Анджелис, съобщава американското издание Variety.

През своята кариера, продължила шест десетилетия, Медак режисира 27 игрални филма в различни жанрове – от психологически ужаси и черни комедии до криминални драми. Сред най-известните му продукции са "Сменено дете" (The Changeling), "Братя Крей" (The Krays) и "Управляващата класа" (The Ruling Class).

Особено признание получава свръхестественият трилър "Сменено дете" от 1980 г., в който главната роля изпълнява Джордж С. Скот. Филмът печели осем награди "Джини", включително за най-добър филм, и се утвърждава като едно от най-разпознаваемите произведения в кариерата на режисьора.

За британската гангстерска драма "Братя Крей" (1990) Медак получава наградата на вестник Evening Standard за най-добър режисьор.

Петер Медак е роден през 1937 г. в Будапеща. Детството му преминава през тежките години на Втората световна война, когато семейството му е принудено да се укрива. По време на комунистическия режим в Унгария баща му е хвърлен в затвора, а на бъдещия режисьор е забранено да посещава училище.

През 1956 г., по време на Унгарската революция, Медак бяга във Великобритания, където започва професионалния си път във филмовата индустрия. По-късно кариерата му го отвежда и в Холивуд.

Режисьорският му дебют в игралното кино е с филма "Негативи" (Negatives, 1968), в който участва Гленда Джаксън. Четири години по-късно Медак създава сатиричната продукция "Управляващата класа" (The Ruling Class) с Питър О'Тул.

Филмът се състезава за "Златна палма" на кинофестивала в Кан, а изпълнението на О'Тул му носи номинация за "Оскар".

Сред останалите заглавия във филмографията на Медак са "Един ден от смъртта на Джо Ег" (A Day in the Death of Joe Egg), "Нека го получи" (Let Him Have It) и криминалният трилър "Кървящият Ромео" (Romeo Is Bleeding) с участието на Гари Олдман.

Освен в киното режисьорът оставя значима следа и в телевизионната индустрия. Той работи по епизоди на редица популярни сериали, сред които "В обувките на дявола" (Breaking Bad), "Наркомрежа" (The Wire), "Д-р Хаус" (House) и "Убийство: Живот на улицата" (Homicide: Life on the Street).

С творчеството си в различни жанрове и работата си както в европейското, така и в американското кино Петер Медак оставя филмово наследство, обхващащо повече от половин век.

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