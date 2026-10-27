Джей Зи ще излезе на сцената на Супербоул през февруари

Рапърът и музикален продуцент Джей Зи (Jay-Z) ще бъде сред изпълнителите на шоуто на полувремето на Супербоул през февруари 2027 г. Това обявиха от Националната футболна лига на САЩ (NFL). Събитието ще се проведе на 14 февруари в района на Лос Анджелис.

Компанията на музиканта Roc Nation отговаря за продуцирането на шоуто на полувремето от 2019 г., като самият Джей Зи има ключова роля при избора на артистите, които излизат на сцената всяка година. Досега обаче хип-хоп звездата не е участвала като изпълнител във финалния мач на първенството по американски футбол.

От NFL не уточняват дали Джей Зи ще бъде единственият водещ изпълнител, или към него ще се присъединят и други известни имена.

Ще се появи ли Бионсе на сцената?

Новината вече предизвиква спекулации за възможните специални гости на шоуто. Сред най-обсъжданите имена е съпругата на рапъра – световноизвестната певица Бионсе.

„Сега започват очакванията и предположенията за това кого Джей Зи може да покани като специален гост на полувремето на големия мач. Разбира се, съпругата му Бионсе ще бъде начело на списъка“, посочват от NFL.

30 години музикална кариера

Обявяването на участието му идва след два концерта, които Джей Зи изнесе през изминалия уикенд на стадиона в Лос Анджелис, където ще се състои и Супербоул.

Изявите са част от турне, посветено на 30-годишнината от издаването на дебютния му албум Reasonable Doubt, който поставя началото на една от най-успешните кариери в историята на хип-хоп музиката.

„От Reasonable Doubt до сцената на полувремето на Супербоул – това беше истинско пътешествие. Тридесет години музика, работа и култура на най-голямата сцена в света. Всичко това продължава да бъде сбъдната мечта“, заяви Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър.

NFL: Джей Зи ще остави своя отпечатък върху шоуто

Комисарят на NFL Роджър Гудел също изрази вълнението си от предстоящото участие на музиканта.

По думите му феновете по целия свят ще имат възможност да се насладят на артистичността, творчеството и културното влияние на един от най-значимите представители на хип-хоп индустрията.

„Когато за първи път сключихме споразумение с Roc Nation за продуцирането на шоуто, имах само едно желание – Джей Зи един ден сам да излезе на сцената, когато почувства, че моментът е подходящ“, разкри Гудел.

Супербоул LXI ще се проведе на 14 февруари 2027 г., а шоуто на полувремето традиционно е сред най-гледаните музикални събития в света. Очаква се през следващите месеци да станат ясни и останалите участници в спектакъла.