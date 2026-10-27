Тръмп постави под съмнение изборната победа на Лула, Болсонаро призна резултатите

Американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение честността на президентските избори в Бразилия, след като действащият държавен глава Луис Инасио Лула да Силва изненадващо спечели втория тур на вота. Тръмп заяви, че изборите изглеждат манипулирани, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си, съобщава Ройтерс.

Междувременно Либералната партия на загубилия кандидат Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, официално призна резултатите от гласуването, въпреки първоначалните възражения на своя кандидат.

Болсонаро оспори резултата заради удълженото гласуване

Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си на президентските избори, проведени в неделя, 25 октомври. Той обяви намерението си да поиска анулиране на победата на Лула, след като Върховният съд разреши удължаване на изборния ден с два часа.

В понеделник обаче Либералната партия излезе с официална позиция, подписана от председателя ѝ Валдемар Коста Нето.

„Признаваме резултатите от президентските избори. Въпреки това смятаме, че повдигнатите въпроси трябва да бъдат надлежно изяснени“, заяви той.

Самият Флавио Болсонаро не е коментирал публично позицията на партията си.

По-рано той съобщи, че ще изпълни разпореждането на федералната полиция да предаде паспортите си след посещение при баща си, който се намира под домашен арест. Болсонаро отрече да е възнамерявал да напусне Бразилия.

Тръмп: Изборите изглеждаха манипулирани

Въпреки че не подкрепи официално Флавио Болсонаро преди изборите, Доналд Тръмп изрази сериозни съмнения относно начина, по който е проведено гласуването.

„Не взех страна, но това изглеждаше като поредните манипулирани избори. Според мен изглеждаше много зле“, заяви американският президент пред журналисти.

Той определи като подозрително и решението за удължаване на изборния ден.

„Начинът, по който бяха преброени гласовете, остави много лошо впечатление. Предоставеното удължаване беше много странно“, коментира Тръмп.

Според анализ на изборните данни, извършен от преподавателя в университета „Инспер“ Педро Бургос, през допълнителните два часа са подадени по-малко от 35 000 гласа, или около 0,03% от общия брой.

Същевременно Лула е победил Болсонаро с преднина от над 4 милиона гласа, което прави евентуалното оспорване на резултата изключително трудно.

Бразилският вицепрезидент Жералдо Алкмин защити изборната система на страната. В интервю за телевизия Rede Vanguarda той определи твърденията на Тръмп като „напълно погрешни“ и „неоснователни“.

Победата на Лула предизвика сътресения на финансовите пазари

Преизбирането на Лула за безпрецедентен четвърти президентски мандат вече получи широко международно признание. Редица световни лидери поздравиха бразилския държавен глава за победата му.

Резултатът обаче предизвика сериозно напрежение на финансовите пазари, тъй като много инвеститори очакваха победа на десния кандидат Флавио Болсонаро.

Бразилският реал се обезцени с 8,1% спрямо щатския долар, отбелязвайки най-големия си еднодневен спад от 2002 г. насам. Основният борсов индекс в страната също регистрира най-рязкото си понижение за един ден от 2020 г.

Според главния икономист за Латинска Америка в Pantheon Macroeconomics Андрес Абадия първоначалните разпродажби могат постепенно да отслабнат, но инвеститорите ще очакват убедителни ангажименти за фискална дисциплина, преди отново да увеличат вложенията си в страната.

Как Лула успя да обърне изборните прогнози?

Победата на Лула се оказа изненада както за социологическите агенции, така и за финансовите пазари. На първия тур той остана зад Флавио Болсонаро, но успя да мобилизира допълнителна подкрепа преди решаващото гласуване.

Според социолози по-високата от очакваното избирателна активност и по-ефективната кампания в социалните мрежи са изиграли ключова роля за успеха му.

По време на предизборната кампания Лула акцентира върху постигнатото от управлението му в борбата с бедността и социалното неравенство. Той изтъкна и рекордно ниските равнища на безработица, неграмотност и обезлесяване.

Новият му мандат обаче се очертава като сериозно политическо предизвикателство.

След парламентарните избори бразилският Конгрес се измести още по-надясно, а значителна част от депутатите са съюзници на семейство Болсонаро. Това може да затрудни прокарването на законодателните инициативи и икономическите реформи на президента.

Политическото наследство на Жаир Болсонаро

Споровете около изборните резултати напомнят за събитията след президентския вот през 2022 г., когато Жаир Болсонаро отказа да признае поражението си от Лула.

Бившият бразилски президент впоследствие получи 27-годишна присъда за участие в заговор за държавен преврат след изборната си загуба.

Доналд Тръмп също не призна поражението си на президентските избори в САЩ през 2020 г.

Според политически анализатори обаче Флавио Болсонаро едва ли ще успее да мобилизира движение, подобно на това, което баща му изгради след загубата си през 2022 г.