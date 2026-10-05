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Балотаж решава президентските избори в Бразилия

Балотаж решава президентските избори в Бразилия
АР/БТА

Болсонаро и Лула да Силва се класират за балотажа, насрочен за 25 октомври, като оставят зад себе си останалите кандидати в президентската надпревара

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро ще се изправи срещу президента Луиз Инасио Лула да Силва на втория тур на президентските избори, съобщиха бразилските избирателни власти, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

При обработени 98,36% от бюлетините Болсонаро, който е на 45 години и е син на бившия президент Жаир Болсонаро, получава повече от 47% от гласовете. За 80-годишния Лула да Силва са гласували близо 45% от избирателите. Според избирателните власти оставащите за преброяване бюлетини не могат да променят факта, че нито един от двамата няма да премине границата от 50% от действителните гласове.

Резултатът на Флавио Болсонаро се оказва по-висок от очакванията на повечето социологически проучвания, отбелязва Ройтерс.

Болсонаро и Лула да Силва се класират за балотажа, насрочен за 25 октомври, като оставят зад себе си останалите кандидати в президентската надпревара.

Сред основните теми в предизборната кампания бяха поскъпването на живота, корупцията и проблемите със сигурността, които засягат ежедневието на бразилците.

Флавио Болсонаро се стреми да продължи политическата линия, свързвана с неговия баща Жаир Болсонаро, и да върне дясното политическо течение във властта. Срещу него на втория тур ще се изправи Лула да Силва, който се бори за четвърти президентски мандат.

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