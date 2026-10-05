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Президентът ще открие „Черноморски технологичен форум“ във Варна

Президентът ще открие „Черноморски технологичен форум“ във Варна
БТА

Форумът се провежда под патронажа на държавния глава и цели да утвърди Черноморския регион като по-видим център за предприемачество и устойчив икономически растеж

Президентът Илияна Йотова ще открие „Черноморски технологичен форум“ във Варна.

Тридневното технологично събитие ще обедини предприемачи, инвеститори, представители на академичната общност от различни държави, се посочва в информацията..

Форумът се провежда под патронажа на държавния глава и цели да утвърди Черноморския регион като по-видим център за предприемачество и устойчив икономически растеж.

Организатори са ИКТ Клъстер – Варна в партньорство с община Варна, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARCF), се посочва още в информацията..

Събитието се очаква да събере представители на бизнеса, технологичния сектор, науката, институциите и инвестиционната общност, съобщи Българската търговско-промишлена палата в последния брой на онлайн бюлетина си „Инфобизнес“. 

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