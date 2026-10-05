Президентът ще открие „Черноморски технологичен форум“ във Варна

Президентът Илияна Йотова ще открие „Черноморски технологичен форум“ във Варна.

Тридневното технологично събитие ще обедини предприемачи, инвеститори, представители на академичната общност от различни държави, се посочва в информацията..

Форумът се провежда под патронажа на държавния глава и цели да утвърди Черноморския регион като по-видим център за предприемачество и устойчив икономически растеж.

Организатори са ИКТ Клъстер – Варна в партньорство с община Варна, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARCF), се посочва още в информацията..

Събитието се очаква да събере представители на бизнеса, технологичния сектор, науката, институциите и инвестиционната общност, съобщи Българската търговско-промишлена палата в последния брой на онлайн бюлетина си „Инфобизнес“.