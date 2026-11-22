Светият синод на Българската православна църква ще проведе извънредно заседание в понеделник, 23 ноември, след кончината на Ловчанския митрополит Гавриил. Това съобщи българският патриарх Даниил пред журналисти.

Основната цел на заседанието е да бъде уточнена датата на опелото на починалия духовник, както и да бъде определен временен наместник на овдовелия Ловчански митрополитски престол.

По думите на патриарх Даниил най-вероятно опелото ще се състои във вторник, 24 ноември, в Ловеч. Окончателното решение предстои да бъде взето от Светия синод.

"Да се надяваме, че клирът и представителите на миряните, които са в Ловчанската епархия, ще си подберат добър архипастир, който да продължи делото на митрополит Гавриил", заяви патриархът.

Пред медиите той припомни и част от думите си, произнесени след патриаршеската света литургия в столичния храм "Св. Неделя".

Патриарх Даниил подчерта, че още в студентските си години митрополит Гавриил е избрал да посвети живота си на Църквата, въпреки трудностите за вярващите по време на атеистичния режим.

Той определи покойния духовник като "изключително принципен, изключително верен на Бога архиерей" и изтъкна неговата подкрепа за работата на Светия синод.

Според патриарха митрополит Гавриил е бил изряден архипастир, който е отдавал особено значение на духовното образование и подготовката на свещенослужителите.

Сред значимите дела на митрополит Гавриил патриарх Даниил посочи изграждането на храма "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч и създаването на първото след 9 септември 1944 г. начално църковно училище в България.

Той припомни и усилията на митрополита за издаването на православна литература, както и вниманието му към ръкополагането на добре подготвени свещеници.

По думите на патриарх Даниил тези инициативи са пример за отдадеността на покойния духовник към Църквата и вярващите.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване.

Предстоящото извънредно заседание на Светия синод трябва да осигури временното управление на Ловчанската епархия до избора на нов митрополит.