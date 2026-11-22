В проектобюджета за 2027 г. липсват политики и ясни макроикономически цели, а заложените разходи не са подкрепени с достатъчно обосновани приходи. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов пред БНР.

"В Бюджет 2027 няма политики, той е числова сметка, която финансира функционирането на държавните системи, без да постига някакви макроикономически цели", коментира Горанов.

Според него управляващото мнозинство, с което Румен Радев е дошъл на власт, трябва да използва политическата си подкрепа за осъществяване на необходимите промени.

"Голямото мнозинство, с което Румен Радев дойде на власт, задължава да се инвестира част от този политически капитал в промени, които се вижда, че са необходими", заяви бившият финансов министър.

По думите му мнозинството на "Прогресивна България" не успява да предприеме достатъчно убедителни действия за развитието на държавата.

Горанов обърна внимание на предвиденото увеличение на бюджетните разходи с 2,5 млрд. евро, като постави под въпрос необходимостта от подобен ръст при твърдения за тежко фискално състояние.

Той посочи, че сред предлаганите мерки за осигуряване на допълнителни приходи са данък "Свръхпечалба", промени в облагането на личното потребление на бизнеса, ваучерите за храна, максималния осигурителен доход и осигурителните прагове за различните професионални категории.

"И всичко това - с каква цел?", попита Горанов.

Бившият финансов министър изрази съмнения и относно очакваните постъпления от данък "Свръхпечалба".

"Приходите са надценени - няма абсолютно никакъв начин да дойдат 800 млн. от данък "Свръхпечалба", особено от секторите, за които е предвиден", заяви той.

Според Горанов друга слабост на проектобюджета е липсата на достатъчни финансови резерви, които да позволят реакция при непредвидени обстоятелства.

Той предупреди, че в разходната част не са заложени буфери за справяне с евентуална природна или международна криза.

По отношение на инфраструктурата Горанов заяви, че ГЕРБ ще подкрепи намеренията на управляващите за предоставяне на определени обекти на концесия.

Бившият министър обаче разкритикува липсата на конкретни действия в тази посока и припомни решенията на кабинета "Желязков", в които според него вече са били посочени инфраструктурни обекти с потенциал за концесиониране.

"Можеха поне да вземат решенията от кабинета "Желязков", в които бяха изброени и заявени от решения на правителството обектите, които биха могли да бъдат подложени на концесия и впоследствие - изградени", коментира той.

Горанов призова управляващите да преразгледат съществуващите предложения и да пристъпят към конкретни решения.

В изказването си пред БНР той определи като положителна стъпка избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Критиките на бившия финансов министър поставят акцент върху приходните прогнози, увеличението на държавните разходи и необходимостта от резерви за справяне с непредвидени кризи.