Продажбите на дребно на Grand Theft Auto VI са достигнали 3,79 млрд. долара още в първия ден след излизането на играта. Данните бяха обявени от издателя Rockstar Games, който определи премиерата като най-мащабното пускане на развлекателен продукт в историята, предаде британският вестник „Гардиън“.

Посочената сума е изчислена на базата на оценки на компанията към края на четвъртък - деня на официалното пускане на играта. От Rockstar съобщиха още, че предварително са продадени 32,5 милиона копия, което представлява рекорд за всички платформи.

„Изключително сме трогнати от реакцията на играчите по целия свят и сме безкрайно щастливи да споделим този момент с вас“, посочи в официално изявление Сам Хаузър, президент и основател на Rockstar.

От Rockstar определиха постижението като „нов рекорд в развлекателната индустрия, независимо от формата... превръщайки се в най-голямото пазарно представяне на развлекателен продукт в историята“.

Приходите от първия ден са почти пет пъти по-високи от тези на предходната игра Grand Theft Auto V, която при излизането си през 2013 г. реализира около 800 млн. долара за първите 24 часа.

Постигнатите продажби надхвърлят и световните приходи от прожекции на филма „Отмъстителите: Краят“ (Avengers: Endgame). Миналия месец лентата се превърна в най-касовия филм на всички времена с около 2,9 млрд. долара приходи в световен мащаб, след като повторното ѝ пускане по кината ѝ позволи да изпревари „Аватар“.

В четвъртък играта дебютира за конзолите PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Първи достъп до нея получиха играчите в Нова Зеландия, след което тя стана достъпна и в останалите държави с настъпването на полунощ в съответната часова зона. Премиерата предизвика световен отзвук, като публикациите за играта в социалните мрежи надхвърлиха тези за Световното първенство по футбол през тази година, показват данни на платформата за мониторинг Visibrain.

Играта получи високи оценки от критиците, като в платформата за обобщаване на рецензии Metacritic резултатът ѝ достига 99 точки. От Rockstar определиха това постижение като рекорд, който я поставя на първо място сред най-високо оценените игри за всички времена.

Както и предишните части на поредицата, GTA VI предлага екшън преживяване в отворен свят, където играчите могат свободно да изследват мащабен град, да крадат коли, да извършват обири и да изпълняват задачи за престъпни организации. Виртуалната среда е пресъздадена с детайлни градски улици, неоново осветени нощни заведения и плажове. Дори персонажите, които не се управляват от играча, имат собствено ежедневие, независимо дали той взаимодейства с тях.

Въпреки положителните оценки на критиците, играта предизвика и реакции от страна на властите в реалния свят.

По повод премиерата в четвъртък полицейски управления в САЩ отправиха предупреждения към гражданите да не възпроизвеждат в реалността действията от играта. Те припомниха, че кражбите на автомобили, опасното шофиране, насилието и останалите престъпления, показани в хитовото заглавие, нямат място по улиците на страната.

Междувременно Американската психологическа асоциация посочва, че липсват достатъчно доказателства за научно установена причинно-следствена връзка между насилствените видеоигри и агресивното поведение.