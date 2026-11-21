Лос Анджелис Лейкърс победи Сакраменто Кингс със 106:104 в мач от Купата на НБА, решен с последната стрелба. Куентин Граймс даде преднина на домакините с тройка 57 секунди преди края, а опитът на Зак Лавийн да донесе победата на гостите със сирената срещна ринга.

Сакраменто водеше с 11 точки през третата четвърт и влезе в последните 12 минути с аванс. Лейкърс обърна резултата до 101:93 около четири минути и половина преди края, но Кингс отвърна със серия от 8:0. Домантас Сабонис изравни от наказателната линия при оставащи 2:32 минути.

След тройката на Граймс домакините дадоха още един шанс на съперника. Дончич загуби топката 23 секунди преди края, а Уокър Кеслър пропусна два наказателни удара. Лавийн потърси победата с далечна стрелба за три точки, но не успя да се разпише.

Дончич беше най-резултатен за Лейкърс с 25 точки и добави 8 асистенции. Кеслър завърши с 15 точки, а Матис Тайбул отбеляза 14. За Сакраменто Ди’Андре Хънтър вкара 30 точки, включително пет тройки. Лавийн и Сабонис добавиха по 19 точки, като литовецът взе и 16 борби. Дариъс Акаф Джуниър завърши с 18 точки и 12 асистенции.

Лейкърс се върна към победите след загубата от Юта, която прекъсна серията му от девет поредни успеха. Отборът вече има две победи и една загуба в Купата на НБА. Сакраменто остава без победа в турнира след три мача, а балансът му от една победа и 14 поражения е най-лошият старт в историята на клуба.